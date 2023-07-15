Lulusan SMK Disebut Jadi Penyumbang Terbesar Pengangguran di Indonesia

JAKARTA - Kepala Sekolah SMK Nuansa Bogor, Leanmunuk T Soblely mengungkapkan, ada beberapa alasan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia.

Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka di Indonesia lulusan SMK menyumbang paling banyak 9,60% per Februari 2023. Menurutnya hal itu dikarenakan banyak pesaing-pesaing dari SMK bahkan jenjang lainnya.

"Kalau pandangan saya sebagai kepala sekolah, kenapa Lulusan SMK itu banyak yang nganggur sebenarnya banyak saingan- saingannya. Sudah jelas ya SMK kejuruan yang mengutamakan kompetensi-kompetensi kompeten saingannya, dan disinilah yang beratnya itu karena bersaing dengan teman sendiri satu sekolah bersaing dengan sekolah lain,"kata Leanmunuk dalam podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Jumat (14/7/2023).

Selain itu, dukungan perusahaan untuk memperkerjakan lulusan SMK serta lulusan lain yang memiliki jenjang lebih tinggi juga menjadi kendala saat ini.