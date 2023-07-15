Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lulusan SMK Disebut Jadi Penyumbang Terbesar Pengangguran di Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:29 WIB
Lulusan SMK Disebut Jadi Penyumbang Terbesar Pengangguran di Indonesia
Kepsek SMK Nuansa Bogor, Leanmunuk T Soblely (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Sekolah SMK Nuansa Bogor, Leanmunuk T Soblely mengungkapkan, ada beberapa alasan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia.

Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka di Indonesia lulusan SMK menyumbang paling banyak 9,60% per Februari 2023. Menurutnya hal itu dikarenakan banyak pesaing-pesaing dari SMK bahkan jenjang lainnya.

"Kalau pandangan saya sebagai kepala sekolah, kenapa Lulusan SMK itu banyak yang nganggur sebenarnya banyak saingan- saingannya. Sudah jelas ya SMK kejuruan yang mengutamakan kompetensi-kompetensi kompeten saingannya, dan disinilah yang beratnya itu karena bersaing dengan teman sendiri satu sekolah bersaing dengan sekolah lain,"kata Leanmunuk dalam podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Jumat (14/7/2023).

Selain itu, dukungan perusahaan untuk memperkerjakan lulusan SMK serta lulusan lain yang memiliki jenjang lebih tinggi juga menjadi kendala saat ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement