Gelar Golf Partnership Day 2023, IKA Unsri Galang Amal untuk Beasiswa Mahasiswa

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelar kegiatan Golf Partnership Day 2023 di Pondok Indah Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu 1 Juni 2023.

Selain sebagai ajang silaturahmi, melalui kegiatan itu juga dilakukan penggalangan amal beasiswa untuk para mahasiswa Unsri.

Sekretasi Jenderal IKA Unsri, Bob Saril mengatakan, kegiatan hari ini merupakan wadah silaturahmi bagi alumni Unsri dan mintra bisnis, termasuk juga golfer mitra sponsor dan tamu undangan.

Di samping itu, kegiatan di Pondok Indah Golf itu menjadi pembuka untuk kegiatan lainnya yang bakal dilakukan IKA Unsri.

"Kita harapkan dari ini kita akan menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya, terpenting tadi bagaimana peran dari Ikatan Alumni menunjang dari kemahasiswaan dan kira-kira nanti yang bisa menjadi penerus-penerus kita," ujarnya.

Menurutnya, dalam acara tersebut, paling penting berupa kegiatan IKA Unsri dalam membantu menunjang sisi kemahasiswaan lantaran mahasiswa saat ini bakal menjadi penerus generasi bangsa Indonesia. Maka itu, IKA Unsri pun melakukan penggalangan amal demi memberikan beasiswa pada para mahasiswa berprestasi.

"Kedua, tentu saja bagaimana IKA Unsri berkolaborasi bersama universitas, civitas akademika di dalam memajukan industri dan menjadi penggemblengan serta wadah-wadah calon pemimpin bangsa ke depan," tuturnya.