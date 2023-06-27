JAKARTA- Biaya kuliah Universitas Mulawarman jalur mandiri 2023 menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Provinsi Kalimantan Timur.
Universitas Mulawarman setiap tahunnya membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa. Selain membuka pendaftaran jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes), Unmul juga membuka pendaftaran jalur mandiri 2023.
Mahasiswa S1 jalur mandiri Unmul akan dikenakan minimal UKT golongan IV (empat). Jadi ada pemat golongan UKT yang akan dibebankan pendaftaran jalur mandiri yaitu golongan IV, V, VI, dan VII.
Berikut biaya kuliah Universitas Mulawarman jalur mandiri 2023 untuk mahasiswa baru berdasarkan fakultas:
1. Fakultas Ekonomi
UKT V: Rp 5.000.000
UKT VI: Rp 6.000.000
2. Fakultas Ilmu Budaya
UKT V: Rp 5.000.000