9 PTS yang Buka Jalur Nilai UTBK SNBT 2023

JAKARTA - Peserta yang gagal dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK SNBT) 2023 dapata mendaftar di 9 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang membuka jalur nilai UTBK SNBT 2023.

Tak terbatas pada nilai UTBK SNBT 2023 saja, siswa yang mendaftar UTBK di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2022 juga bisa ikut mendaftar.

Kesembilan PTS yang membuka jalur nilai UTBK SNBT 2023 adalah sebagai berikut:

1. Universitas Trisakti, Jakarta

Universitas Trisakti membuka jalur nilai UTBK 2023. Jadwal seleksi Pendaftaran dapat dilakukan usai hasil UTBK SNBT 2023 diumumkan hingga 18 Agustus 2023. Universitas Trisakti juga memiliki jadwal yang dibagi dalam 10 periode.

Hanya saja, bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi harus mengikuti lntelligenz Struktur Test (lST) dan Psikotes. Informasi lebih lanjut mengenai jalur UTBK di Universitas Trisakti dapat dilihat di laman https://trisakti.ac.id.

2. Universitas Kristen Maranatha, Bandung

Universitas Kristen Maranatha memiliki jalur beasiswa UTBK, berupa program potongan yang akan didapat calon mahasiswa. Beasiswa UTBK ini memberikan potongan uang pangkal hingga Rp 20 juta bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

Lalu potongan hingga Rp 10 juta untuk fakultas lainnya. Syarat dan Ketentuannya, memiliki total nilai minimal 500 untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan melampirkan bukti nilai, dan 400 untuk fakultas lainnya.

Jadwal pendaftaran Universitas Kristen Maranatha dapat dilihat di laman https://www.maranatha.edu.

3. Telkom University, Bandung

Telkom University membuka Jalur UTBK SNBT 2023. Selain lulusan tahun 2023, jalur ini juga dibuka untuk gap year lulusan tahun 2021 dan 2022. Jadwal seleksi Pendaftaran online yaitu, 18 Juni - 7 Juli 2023. Detailnya bisa di cek di https://telkomuniversity.ac.id.