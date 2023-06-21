Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lolos Tes UTBK-SNBT 2023, Calon Mahasiswi ini Bersyukur Jurusannya Sesuai Harapan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:38 WIB
Lolos Tes UTBK-SNBT 2023, Calon Mahasiswi ini Bersyukur Jurusannya Sesuai Harapan
Ninyo saat lulus UTBK-SNBT (foto: dok ist)
JAKARTA - Peserta ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) dari seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi negeri (SNBT) 2023, Ni Nyoman Fitri Mawardah atau Ninyo mengaku bersyukur telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

Ninyo lolos tes UTBK yang dijalaninya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 8 Mei 2023, dengan dinyatakan diterima di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ninyo yang merupakan siswi lulusan SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengatakan jurusan pilihannya yang lolos tersebut merupakan pilihan kedua. Dia mengaku senang dengan jurusan pendidikan PAUD karena dirinya gemar berusan dengan anak-anak.

"Alhamdulilah, saya diterima di UPI Bandung. Ini jurusan impian saya (Pendidikan PAUD) karena senang mengurus anak-anak. Adik sepupu dan keponakan saya juga senang bermain dengan saya. Jadi senang sekali," jelas Ninyo kepada MPI, Selasa (20/6/2023).

Walau pilihan kedua, Ninyo mengaku jurusan tersebut yang diimpikannya. Ia menjelaskan jurusan Pendidikan PAUD itu dipilih menjadi kedua karena pilihan pertamanya, jurusan Kriminologi Universitas Indonesia (UI), merupakan pilihan dengan nilai standar tertinggi.

"Saya sebenarnya tertarik dengan dua jurusan yang saya pilih. Tetapi saya perlu lihat peluangnya. Kalau saya pilih jurusan PAUD UPI itu yang pertama, takutnya langsung merosot. Pastinya kan pilihan yang UI kan tinggi banget (standar nilainya)," jelas Ninyo.

Ninyo menyampaikan saat menunggu hasil UTBK SNBT selama satu bulan, dia pun mendaftar tes ujian masuk ke Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ia pun mengaku diterima di Sekolah Kedinasan tersebut, namun hatinya tetap memilih untuk menjadi calon guru PAUD.

"Saya memilih mendaftar ke LAN juga untuk jaga-jaga jika tidak lolos di UTBK. Ternyata Alhamdulillah lolos keduanya. Ya tapi saya tetap memilih ke UPI Bandung saja," katanya.

Saat menerima pengumuman UTBK di pukul 15.00 WIB, Ninyo memperoleh informasi kelolosannya bersama kakak laki-lakinya. Saat dinyatakan diterima Ninyo mengatakan kakak laki-lakinya tertawa bahagia saat mendengar kabar baik adik perempuannya tersebut.

"Saya buka pengumumannya bareng abang, dia ketawa," terang Ninyo sembari tertawa.

