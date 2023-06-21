Biaya Kuliah Universitas Sam Ratulangi Jalur Mandiri 2023

JAKARTA- Biaya kuliah Universitas Sam Ratulangi jalur mandiri 2023 bisa melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) atau melalui seleksi mandiri yang disebut TUMOU TOU (T2).

Adapun jalur mandiri tahun akademik 2023/2024 di Universitas Sam Ratulangi telah dibuka sejak 19 Juni 2023 hingga 8 Juli 2023. Pendaftaran jalur mandiri ini dapat dilakukan melalui laman https://regmaba.unsrat.ac.id/daftar dengan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000.

Terkait biaya pendidikan, tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang masuk melalui jalur SNBP, SNBT dan Jalur Mandiri TUMOU TOU.

Besarnya biaya pendidikan di Universitas Sam Ratulangi, Manado bagi seluruh mahasiswa seluruhnya ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan besarnya penghasilan orang tua atau yang membiayai tanpa dibebani dengan uang pangkal atau uang gedung.