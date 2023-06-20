10 Universitas dan Jurusan dengan Nilai Tertinggi di UTBK SNBT 2023

JAKARTA - Kemendikbudristek mengumumkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 pada hari ini, Selasa (20/6/2023), pukul 15:00 WIB.

Peserta UTBK SNBT 2023 pun sudah bisa mulai mengakses untuk mengetahui dirinya lulus atau tidak di jurusan maupun kampus favoritnya.

Sejumlah peserta berhasil meraih nilai rata-rata di atas 800 dan berhasil lulus ke jurusan impiannya.

Okezone pun merangkum 10 peserta dengan nilai tertinggi di UTBK SNBT 2023. Berikut rinciannya:

1. ITS Program S1 Teknik Informatika Nilai 827,94

2. UGM Program S1 Kedokteraan Nilai 827,00

3. UI Program S1 Ilmu Komputer 818,51

4. ITB Program S1 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) - Komputasi 816,40

5. UPN Veteran Jakarta Program S1 Kedokteran 811,81

6. UI Program S1 Kedokteran 807,92