HOME EDUKASI KAMPUS

Catat! Begini Tampilan Awal Pengumuman Lolos UTBK-SNBT 2023

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:22 WIB
Catat! Begini Tampilan Awal Pengumuman Lolos UTBK-SNBT 2023
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi mengumumkan calon mahasiswa baru (Camaba) yang diterima dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2023.

Bagi calon mahasiswa baru yang diterima dalam SNBT 2023, berikut ini adalah tampilan awal laman pengumuman hasil SNBT 2023. Selanjutnya, calon mahasiswa diminta untuk mengisi nomor peserta UTBK-SNBT. Setelah itu, masukan tanggal lahir calon mahasiswa.

 ist

Selanjutnya, jika calon mahasiswa baru lulus, maka tampilannya akan menjadi seperti di bawah ini

ist

Sementara, jika pendaftar lulus KIP Kuliah, maka tampilannya akan menjadi seperti di bawah ini:

ist

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Mochamad Ashari mengatakan, jumlah Camaba yang di terima pada SNBT kali ini berjumlah 223.217 ribu orang.

"Jumlah tersebut berdasarkan jumlah pendaftar SNBT 2023 yang berjumlah 803.852 orang," ujar Ashari dalam jumpa pers di Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Ashari menambahkan, jumlah pendaftar pada tahun ini bahkan mengalami kenaikan sebanyak 4 persen.

"Pada tahun ini pendaftar SNBT 3000 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 800.852 pendaftar sedangkan tahun 2023 menjadi 803.352 orang," pungkasnya.

