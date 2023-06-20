20 PTN dengan Nilai UTBK Tertinggi di SNBT 2023, ITB Tertinggi Disusul UI

JAKARTA - Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) melaporkan Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023, Selasa (20/6/2023).

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Mochamad Ashari mengatakan, jumlah Calon Mahasiswa Baru (Camaba) yang diterima pada SNBT kali ini berjumlah 223.217 ribu orang.

"Jumlah tersebut berdasarkan jumlah pendaftar SNBT 2023 yang berjumlah 803.852 orang," ujar Ashari dalam jumpa pers di Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Berdasarkan data yang dipaparkan, ada sejumlah kampus yang memiliki nilai rerata diterima UTBK SBMPTN 2022 tertinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) 694,40, lalu disusul oleh Universitas Indonesia (UI) 684,29.

Ashari menambahkan, jumlah pendaftar pada tahun ini bahkan mengalami kenaikan sebanyak 4 persen.

"Pada tahun ini pendaftar SNBT 3000 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 800.852 pendaftar sedangkan tahun 2023 menjadi 803.352 orang," paparnya.

Berikut 20 PTN dengan nilai rerata tertinggi pada SNBT 2023:

1. Institut Teknologi Bandung 694,40

2. Universitas Indonesia 684,29

3. Universitas Gadjah Mada 681,61

4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 656,70

5. Universitas Airlangga 648,92