HOME EDUKASI KAMPUS

10 Jurusan Paling Ketat di UTBK SNBT 2023, Ilmu Komunikasi UNJ Juaranya!

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:40 WIB
10 Jurusan Paling Ketat di UTBK SNBT 2023, Ilmu Komunikasi UNJ Juaranya!
Daftar prodi terketat UTBK SNBT 2023. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Hari ini, pengumuman Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) akan dilakukan. Pada pukul 15.00 WIB, para peserta bisa mulai mengakses untuk mengetahui dirinya lulus atau tidak.

Dari berbagai jurusan kuliah yang ada, ada sejumlah jurusan yang menjadi sangat ketat, artinya hanya sedikit peserta yang lulus dan diterima di jurusan tersebut. 

"Ilmu komunikasi di UNJ itu yang paling ketat," jelas Ketua Umum SNPMB M Ashari dalam konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/6/2023)

Tingkat kekeketan di jurusan ini di bawah 1% yakni mencapai 0,85%. Artinya, dia menjelaskan, setiap lebih dari 100 peserta, hanya 1 yang diterima di prodi tersebut.

Berikut daftar 20 prodi terketat:

1. Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Jakarta: 0,85%

2. Teknologi Informasi, Universitas Negeri Yogyakarta: 1,14%

3. Kriminologi, Universitas Indonesia: 1,19%

4. Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Yogyakarta: 1,35%

5. Bisnis Digital, Universitas Sebelas Maret: 1,38%

