Mau Ikutan Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie secara Online? Ini Link Registernya

JAKARTA - Okezone.com kembali menggelar Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie. Acara ini akan dilangsungkan pada Kamis 22 Juni 2023, pukul 10.00 WIB - 12.00 WIB.

Okezone Goes to Campus ini akan diisi dengan seminar bertajuk tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0". Seminar sendiri akan diisi oleh para pakar dan praktisi yang ahli di bidangnya.

Seminar yang akan digelar di Ruang 1 dan 2 Kampus Plaza Fastival, Universitas Bakrie ini, akan mengundang Ketua Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji, dan Mahasiswa Ilkom Universitas Bakrie 2020 Gabriel Bias sebagai pembicara.

Diskusi ini akan dipandu oleh Andry Susanto, yang merupakan Dosen Ilkom Universitas Bakrie.

Untuk peserta yang berminat, dapat mendaftarkan diri atau registrasi di laman bit.ly/okezonegtcilkombakrie.