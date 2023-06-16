Roov Campus Collaboration Bedah Strategi Komunikasi Industri Audio Digital

ROOV Campus Collaboration hadir kembali! Kini, ROOV mendatangi STIKOM InterStudi yang berlokasi di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Juni 2013.

Dalam kolaborasi kali ini, ROOV membawakan tema “How to Communicate in Digital Audio Industri”, dengan mendatangkan beberapa pembicara. Seperti; Bayu Pamungkas selaku Creative Head ROOV, Hilbram Dunar selaku Creative Strategy Lead ROOV, dan Aqsha Jeehan selaku Asisten Sutradara salah satu rumah produksi.

Bayu Pamungkas. (Foto: Roov.id)

Bayu Pamungkas sebagai pemateri pembuka membawakan materi tentang perkembangan konten audio dari tahun ke tahun. Mulai dari sejarah, kebiasaan sesuai dengan permintaan, berbagai platform konten audio, jenis-jenis konten digital, serta peluang pekerjaan dari konten audio.

Sementara materi kedua dipaparkan oleh Hilbram Dunar, yang membawakan materi tentang Audio Digital Communication(embed dengan utm link). Dalam materi tersebut, ia membahas tentang bagaimana teknik public speaking yang baik, tips and tricks membuat para audiens tidak mengantuk, latihan teknik pernafasan diafragma dan artikulasi dalam public speaking, cara-cara untuk berbicara PASTI (Pede, Antusias, Senang, Tertarik, dan Interaktif).

Hilbram Dunar. (Foto: Roov.id)

Sebagai pemateri penutup Aqsha Jeehan memberikan materi tentang “A Journey Through Feels”. Ia membahas tentang perfilman terutama mengenai key points dalam proses syuting film seperti brainstorm, pre-production, production, post production, dan distribution.