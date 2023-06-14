Kabar Baik! Ada Beasiswa untuk Mahasiswa S1 UGM, Dapat Rp6 Juta per Orang

JAKARTA - Yayasan Marga Pembangunan Jaya kembali akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun akademik 2023/2024. Per mahasiswa akan mendapatkan Rp6 juta.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan melalui beasiswa ini.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Bahas Dukungan Beasiswa bagi Mahasiswa Palestina

Menukil dari laman ugm.ac.id, berikut syaratnya:

1. Mahasiswa S1 aktif kuliah di semester 5

2. Mahasiswa S1 aktif kuliah di semester 7 bagi yang pernah menerima beasiswa Pembangunan Jaya di semester sebelumnya

3. IPK minimal 3,5 dengan melampirkan transkrip nilai yang sah

4. IPK minimal 3,00 bagi mahasiswa kurang mampu secara finansial, dengan melampirkan transkrip nilai dan surat penghasilan orangtua yang sah