Pemprov Jatim Bahas Dukungan Beasiswa bagi Mahasiswa Palestina

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membahas dukungan beasiswa bagi mahasiswa dari Palestina menyusul kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia ke Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair SM Al-Shun di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa malam (13/6).

​​​​​"Kunjungan Dubes Zuhair ke Jatim salah satunya memang mencari peluang kerja sama di bidang pendidikan agar anak-anak Palestina tidak putus sekolah," kata Khofifah sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah di Surabaya, dikutip dari Antara, Rabu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut dia, akan mempertemukan Duta Besar Zuhair dengan sejumlah rektor perguruan tinggi di Jawa Timur untuk membahas dukungan beasiswa bagi mahasiswa Palestina.

"Insya Allah, kami akan tindak lanjuti pada tanggal 15 Juni untuk breakfast meeting dengan para rektor perguruan tinggi di Jatim, salah satunya membahas pendahuluan kemungkinan dukungan beasiswa bagi mahasiswa Palestina," katanya.

Khofifah menyampaikan bahwa Duta Besar Zuhair juga telah mengunjungi Yogyakarta dan Makassar untuk menjajaki kerja sama di bidang pendidikan.

"Di Surabaya sebenarnya sudah ada beberapa mahasiswa dari Palestina. Cuma Beliau berharap akan ada penandatanganan kesepakatan," katanya.

Duta Besar Zuhair menyampaikan bahwa Palestina akan menjalin kerja sama di bidang pendidikan dengan beberapa universitas di Kota Surabaya serta kota-kota lain di Indonesia.