Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pemprov Jatim Bahas Dukungan Beasiswa bagi Mahasiswa Palestina

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:06 WIB
Pemprov Jatim Bahas Dukungan Beasiswa bagi Mahasiswa Palestina
Foto: Antara
A
A
A

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membahas dukungan beasiswa bagi mahasiswa dari Palestina menyusul kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia ke Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair SM Al-Shun di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa malam (13/6).

BACA JUGA:

Gubernur Khofifah Harapkan Kompetensi ASN Meningkat saat Terima Penghargaan BKN Award 2023 

​​​​​"Kunjungan Dubes Zuhair ke Jatim salah satunya memang mencari peluang kerja sama di bidang pendidikan agar anak-anak Palestina tidak putus sekolah," kata Khofifah sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah di Surabaya, dikutip dari Antara, Rabu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut dia, akan mempertemukan Duta Besar Zuhair dengan sejumlah rektor perguruan tinggi di Jawa Timur untuk membahas dukungan beasiswa bagi mahasiswa Palestina.

"Insya Allah, kami akan tindak lanjuti pada tanggal 15 Juni untuk breakfast meeting dengan para rektor perguruan tinggi di Jatim, salah satunya membahas pendahuluan kemungkinan dukungan beasiswa bagi mahasiswa Palestina," katanya.

 BACA JUGA:

Khofifah menyampaikan bahwa Duta Besar Zuhair juga telah mengunjungi Yogyakarta dan Makassar untuk menjajaki kerja sama di bidang pendidikan.

"Di Surabaya sebenarnya sudah ada beberapa mahasiswa dari Palestina. Cuma Beliau berharap akan ada penandatanganan kesepakatan," katanya.

Duta Besar Zuhair menyampaikan bahwa Palestina akan menjalin kerja sama di bidang pendidikan dengan beberapa universitas di Kota Surabaya serta kota-kota lain di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/15/373/1013249/goEAFGydjY.jpg
Daripada Demo, Mending Bantu Gaza dengan Nyumbang Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/15/373/1013170/mujhjCGAyk.jpg
Kata Anak Muda Indonesia tentang Tragedi Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/15/373/1012855/Pp3tQqAOGq.jpg
Doa Unsoed untuk Rakyat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/15/373/1012852/lvUltor7qb.jpg
Peduli Palestina, KAMMI Serukan Aksi Kemanusiaan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/04/28/414/620288/qy1bkMfg2R.jpg
Palestina Segera Dapatkan Bantuan Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/06/08/373/340741/lU26iVVbGP.jpg
Dari Tepi Barat ke Surabaya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement