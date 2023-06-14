Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

PPDB SMAN Jateng 2023, Ganjar Berikan Tambahan Kuota 7.920 Kursi

Amelia Hermawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:40 WIB
PPDB SMAN Jateng 2023, Ganjar Berikan Tambahan Kuota 7.920 Kursi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Pemprov Jateng
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan tambahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Jateng tahun 2023 sebanyak 220 rombongan belajar (Rombel) atau 7.920 kursi.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMAN dan SMKN yang ada baru mampu menampung lulusan SMP sederajat kurang dari separuhnya.

“Apalagi tahun ini jumlah lulusan SMP sederajat juga lebih besar dibanding tahun lalu,” kata Ganjar, Rabu (14/6/2023).

Pemprov Jateng juga telah melakukan sejumlah persiapan, sehingga penambahan jumlah kursi tidak berdampak pada penyediaan anggaran untuk pembiayaan penambahan guru.

"Penambahan kuota PPDB diselaraskan dengan optimalisasi jumlah jam mengajar guru setiap minggunya, dengan tetap memperhatikan jumlah jam mengajar guru paling banyak 40 jam pelajaran (JPL) per minggu," ujar Ganjar.

Ganjar juga menyiapkan skema lain juga agar tidak terjadi penambahan guru. Seperti distribusi guru melalui pendekatan zonasi.

Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dengan pemanfaatan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), kelas virtual, kelas jauh, maupun optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. "Poinnya, optimalisasi," tambah Ganjar.

Pada tahun 2022, daya tampung PPDB SMA/K di Jateng adalah 217.781 kursi, dengan rincian 116.102 kursi untuk SMA negeri dan 101.679 kursi untuk SMK negeri. Tahun 2023 kuota ditambah menjadi 225.701 kursi dengan rincian 122.222 kursi untuk SMA negeri dan 103.479 kursi untuk SMK negeri.

Menurut Ganjar, penambahan jumlah kursi tentu berdampak pada penyediaan anggaran BOP Pendidikan. Namun, antisipasi sudah disiapkan.

"Kondisi demikian (penambahan kursi) akan diformulasikan dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk fungsi pendidikan," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
