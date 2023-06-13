Mengapa Ikan Paus Mengeluarkan Suara? Ini Penjelasannya

JAKARTA- Inilah alasan mengapa ikan paus mengeluarkan suara menarik untuk dikulik. Dilansir dari National Ocean Service, untuk bisa berkomunikasi dengan kawanannya, paus mengeluarkan berbagai jenis suara.

Biasanya, ada tiga jenis suara utama yang digunakan oleh paus. Diantaranya ada yang disebut dengan klik, siulan, dan panggilan berdenyut.

Suara klik biasa digunakan paus untuk mengidentifikasi lingkungan fisik. Mekanisme penggunaan suara klik ini adalah paus mengeluarkan suara yang kemudian memantul pada sebuah objek.

Setelah suara itu kembali ke tubuhnya, paus akan dapat mengidentifikasi bentuk objek tersebut.

Selain itu, suara klik yang dikeluarkan paus juga dapat mengidentifikasi antara makhluk yang ramah dan makhluk yang dapat menjadi pemangsanya.