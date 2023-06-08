Cara Ganjar Dukung Inovasi Mahasiswa Buat Kendaraan Ramah Lingkungan

JAKARTA- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendukung inovasi dan kreativitas mahasiswa di Jawa Tengah dalam pengembangan kendaraan hemat energi atau ramah lingkungan.

Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jateng, Ganjar siap memfasilitasi pengembangan dan riset dari temuan para mahasiswa. Pasalnya, banyak mahasiwa yang berpartisipasi di ajang inovasi internasional.

“Mana-mana yang bisa sampai ke hilirisasi BRIDA-nya bisa merekomendasikan agar anak-anak ini juga bisa masuk di dalam industri-industri besar sehingga manfaat ilmunya,” ujar Ganjar dilansir Antara, Kamis (8/6/2023).

Diketahui, sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadyah Solo, UNS, dan UNDIP yang mengikuti ajang Shell Eco-Marathon Asia-Pasifik and The Middle East 2023 pada 4-9 Juli mendatang di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB.

Ajang internasional tersebut, adalah kompetisi inovasi global yang menantang generasi muda untuk mendesain, mengembangkan, dan menguji kendaraan hemat energi.

Ganjar pun merasa bangga dengan prestasi anak-anak muda Jateng yang berprestasi di ajang internasional. Lewat kompetisi tersebut, kata Ganjar, anak muda mendapat ruang untuk menguji dan mengasah kreativitas dan inivasinya.

“Konsern saya pertama adalah ini karya mahasiswa. Mereka mencoba untuk menampilkan karyanya untuk menunjukkan mobil hemat energi,” kata Ganjar.