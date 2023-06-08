Bagaimana Lahirnya Istilah Buaya Darat?

JAKARTA- Bagaimana lahirnya istilah buaya darat banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Istilah buaya darat merujuk pada seorang pra suka menggoda atau mendekati banyak wanita tanpa niat serius untuk menjalin hubungan yang berarti.

Jika dilihat faktanya, buaya merupakan golongan hewan yang setia terhadap pasangannya. Bahkan masyarakat Betawi menggunakan lambang buaya sebagai tanda kesetiaan. Namun, kenapa kini seorang pria yang tidak setia justru dijuluki buaya darat?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (8/6/2023), berikut beberapa cerita mengenai bagaimana lahirnya istilah buaya darat.

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan istilah buaya darat digunakan di tengah masyarakat Indonesia untuk menggambarkan perilaku lelaki yang tidak setia. Ada yang menganalogikan istilah tersebut dengan perilaku buaya.

Buaya adalah hewan yang terkenal sebagai predator yang tangguh dan sukses dalam mencari mangsa. Dalam hal ini, istilah buaya darat dapat menggambarkan seorang pria yang berperilaku seperti buaya yang berhasil mengejar dan "memangsa" banyak wanita.