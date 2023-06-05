Biaya Kuliah UNY Jalur Mandiri 2023, Cek di Sini!

JAKARTA - Biaya kuliah UNY jalur mandiri 2023 menjadi salah satu kampus negeri di Tanah Air yang banyak diminati oleh calon mahasiswa baru.
Setiap tahun, UNY selalu membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru. Salah satunya melalui jalur mandiri yang biasanya biaya kuliahnya lebih mahal dari pada jalur lain. Mahasiswa S1 jalur mandiri UNY akan dikenakan minimal UKT III dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang besarnya beragam sesuai kemampuan orangtua.
Dilansir dari laman resmi UNY,berikut biaya kuliah UNY jalur mandiri 2023 untuk semua jurusan:
-Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1. Bimbingan dan Konseling
UKT 3: Rp 2.400.000
4: Rp 3.145.000
UKT 5: Rp 3.630.000
UKT 6: Rp 4.235.000
UKT 7: Rp 4.940.000
UKT 8: Rp 5.650.000