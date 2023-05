JAKARTA- Pengertian passive voice, contoh kalimat, bentuk dan fungsinya sering digunakan saat percakapan sehari-hari. Dalam Bahasa Inggris, passive voice memiliki rumus supaya menjadi suatu kalimat yang tepat.

Umumnya orang mengenal kalimat aktif, misalnya “ibu memasak nasi goreng” atau “adik membaca buku”. Dalam kalimat aktif subjek melakukan tindakan berupa kata kerja tertentu kepada objek. Berbeda halnya dengan kalimat pasif atau passive voice yang berguna untuk memberikan penegasan pada kalimat.

Berikut pengertian passive voice, contoh kalimat, bentuk dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari:

1. Pengertian Passive Voice

Passive voice adalah konstruksi kalimat dimana subjek menerima tindakan yang dilakukan oleh objek sebagai pelaku. Kalimat passive voice menekankan objek sebagai fokus utama dan subjek sebagai bagian yang menerima aksi.

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam Bahasa Indonesia kalimat pasif diawali dengan imbuhan di- atau ter-, misalnya “dimasak” atau “termakan”. Sementara, passive voice dalam Bahasa Inggris menggunakan kata kerja ketiga di akhirnya dengan imbuhan -ed, -ne, -d, -n, -t, -en.

2. Contoh Kalimat Passive Voice

Banyak contoh kalimat passive voice Bahasa Inggris dengan berbagai tenses. Berikut adalah contoh kalimat passive:

I noticed that a window had been left open (Saya perhatikan bahwa sebuah jendela dibiarkan terbuka).

Every year thousands of people are killed on our roads (Setiap tahun ribuan orang dibunuh di jalan kami).

All the cookies have been eaten (Semua kue sudah dimakan).

My car has been stolen! (Mobil saya telah dicuri !)

You have to be tested on your English grammar (Anda harus diuji pada tata bahasa Inggris).

3. Bentuk dan Fungsi Passive Voice

Pada dasarnya passive voice terbentuk dari pola kalimat sederhana yaitu Subject + to be + V3/past participle. Berikut penjelasannya:

Simple Present: S + is/am/are + V3, misalnya It is wrapped

Simple Past: S + was/were + V3, misalnyaIt was wrapped

Simple Future: S + will be + V3, misalnya It will be wrapped

Secara umum fungsi passive voice untuk menunjukan ketertarikan kepada objek yang dikenai tindakan. Passive voice juga berfungsi untuk menyatakan siapa yang melakukan tindakan.

Demikian pengertian passive voice, contoh kalimat, bentuk dan fungsinya.

(RIN)