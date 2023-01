JAKARTA - Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengedepankan budaya Indonesia, kali ini Universitas Sahid kembali membuat Rombongan dari Universitas Shinhan Korea terpukau.

Pasalnya dalam rangkaian kunjungan President Kang Sung Jong, President of Shinhan University, South Korea with Mrs. Lee Hana bersama timnya, banyak peristiwa berharga yang dihasilkan mulai dari penandatangan Memorandum Of Understanding antara kedua universitas.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung di SDN Bendungan Hilir 01, kunjungan ke Desa Wisata Mulyaharja Bogor, Jawa Barat yang merupakan desa binaan polyteknik Sahid, hingga puncak acara yang di meriahkan dengan persembahan Culture Night sebagai apreasiasi budaya bangsa oleh kedua Universitas.

Pementasan keunikan kedua bangsa yang menampilkan budaya bangsa Indonesia dan Korea ini diadakan di Puri Ratna, Grand Sahid Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023, tepatnya pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB.

Pertunjukan budaya ini melirik perhatian dari jajaran pemerintah tentunya, sehingga menghadirkan Dr (HC) Tri Risma Harini Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A Gubernur Bengkulu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Bpk Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. Walikota Pariaman, Sumatra Barat.

Dalam rangkaian acara turut hadir Ketua Pembina Yayasan SAHID Jaya Dr. (H.C) Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, CHA. Bapak Profesor Dr. Nugroho B. Sukamdani, MBA, BET Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya, serta Bapak Dr. Ir. H. Hariyadi B. Sukamdani, MM - Anggota Pembina Yayasan Sahid Jaya yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Hotel & Restaurant Indonesia.

Turut hadir jajaran Direksi dari Yayasan SAHID Jaya Ibu Hj. Exacty B. Sryantoro, MBA, dan Hj. Sri Bimastuti Handayani Sukamdani, Bapak Dr. Yohanes Sulistyadi, M.Pd serta Rektor Universitas SAHID Jakarta Bapak Profesor Dr. Ir. Kholil, M.Kom, IPU, Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si (Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid) dan Ibu Nenny Wahyuni, SE,MM – Ketua Polyteknik Sahid. Indonesia-Korean Cultural Performance Night ini menjadi saksi sejarah dari momentum akbar malam budaya, setelah hampir 8 hari kegiatan kolaborasi antara Universitas Sahid dengan Universitas Shinhan Korea Selatan, pada program overseas volunteers universitas Shinhan ke 15, yang berlangsung di Indonesia, tepatnya Jakarta & Bogor, dimulai tanggal 4 sd 10 Januari 2023. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Lagu Kebangsaan Korea Selatan hingga video kompilasi rangkaian moment indah kegiatan Overseas Volunteers Program. SDN Bendungan Hilir 01 ikut berpartisipasi menampilkan sambutan selamat datang dengan tarian kembang kemayoran, tarian daerah betawi untuk penyambutan para tamu. “Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Kekayaan inilah yang membuat Indonesia unik memiliki keragaman budaya dan tradisi, pemandangan alam yang indah serta pilihan culinary yang otentik. Untuk itu SAHID mengadakan pertunjukan ini sebagai bentuk apresiasi dan terimakasi kepada para volunteer dari Shinhan University serta Tim pendamping dari Universitas Sahid dan Politeknik Sahid.” Jelas Wiryanti Sukamdani yang juga meraih gelar Honoris Causa dari Shinhan University, dalam sambutannya pada perayaan Culture Night ini. Penyerahan cindera mata antara Yayasan Sahid Jaya dan Universitas Shinhan, menandari keakraban dari program kolaborasi ini, diberikan President Kang Sung Jong, dan sejumlah Profesor Shinhan University Korea ini. Juga Penyerahan cindera mata dari Shinhan University kepada : Ibu Wiryanti dan Ibu Tri Rismaharini. Momen bersejarah ini di akhir dengan berfoto bersama bersama jajaran Pembina dan Direksi Yayasan Sahid Jaya dan tentunya penampilan kreasi budaya pentas tari dari Universitas Sahid mempersembahkan tarian traditional Aceh tari Ratoh Jaroe menceritakan semangat pantang menyerah dan jiwa pemberani dari wanita wanita Aceh. Juga ada persembahan K-Pop Dance Psy (tarian That-That), Solo Dance, tarian pink venom oleh mahasiswa Shinhan University Korea. “Kami sangat terpukau dengan penyambutan luar biasa dari Universitas Sahid. Apreasiasi kepada tim volunteer dari Universitas Sahid dan Politeknik Sahid yang sangat antusias mengikuti program ini berkolaborasi dengan mahasiswa dari Shinhan University” ungkap President Shinhan University dalam perayaan malam Budaya ini. Mangente berarti sebuah kesatuan dari semua seni budaya & tari di Indonesia, hal inilah yang ditampilkan oleh mahasiswa politeknik Sahid melalui persembahan tarian Mangente sebagai symbol kekayaaan budaya bangsa Indonesia. Perayaan Budaya Bangsa Indonesia - Korea ini di akhiri dengan pentas tari dari persembahan universitas shinhan: K-Pop dance dengan 3 jenis tarian berbeda. “Ibu Menteri Sosial mengucapkan selama bekerja sama, semoga kerjasama antara Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan Sahid dengan Shinhan University Korea Selatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai berbagai hasil yang optimal bagi kemajuan dunia pendidikan, sekaligus memberikan ruang praktek dan lapangan kerja yang baik bagi para peserta didik di kedua belah pihak.” Jelas Harry Nikmat, Sekretaris Jenderal Kementrian Sosial Republik Indonesia dalam sambutannya mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia. Momentum ini akan terus berlanjut pada program- program edukasi spektakuler berikutnya, tentunya menjadi power untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas serta memiliki manfaat di tingkat Internasional.