JAKARTA – Kisah seorang wisudawan asal Guangzhou, China, viral berkat apa yang ia sampaikan dalam pidato singkatnya.

Wanita yang diketahui bernama Wong Zhauyang atau dikenal juga sebagai Sunny, menceritakan bagaimana perjuangannya semasa kuliah yang tidak mendapatkan dukungan oleh kedua orang tuanya. Bahkan diketahui juga kedua orang tuanya tidak merasa senang ketika Sunny berhasil mendapatkan gelar sarjana.

“Saat kebanyakan orang tua merasa bahagia untuk hadir hari ini, orang tua saya sebenarnya sangat kesal sekarang. Mereka juga kesal saat 2 tahun lalu saya datang ke sini,” kata Sunny.

Diketahui, video ini diambil 6 tahun lalu ketika Sunny melangsungkan wisudanya.

“Lihatlah apa yang dia katakan pada upacara kelulusannya enam tahun lalu,” tambah dalam keterangan dalam video yang diunggah ulang oleh akun Tiktok @englishwlinda.

Sunny bercerita ketika pertama kali datang ke Boston untuk kuliah, kedua orang tuanya memang tidak setuju. Namun dirinya yakin untuk tetap teguh pada keinginannya tersebut meski hanya berbekal satu tiket pergi tujuan Boston.

“Setiap kali saya melihat ke belakang, versi dahulu diri saya di 2 tahun lalu, duduk sendiri di bandara Guangzhou dengan satu tiket perjalanan menuju Boston di tangan, tanpa berpikir kemana masa depan membawaku,” ujar Sunny ketika menceritakan bagaimana perjuangannya hingga akhirnya bergabung dengan COM.

“Saya kagum, saya kagum bagaimana COM telah menuntun saya beberapa tahun ini. Bagaimana COM mendidik saya, dan bagaimana COM membesarkan saya,” jelasnya.

Sunny juga berterima kasih kepada COM yang telah mendidik dan mendampinginya di masa ia bertumbuh hingga saat ini. “Jika bisa berterima kasih pada COM satu hal, yaitu telah membantu saya mempercayai bahwa semua orang bisa menjadi apapun,” ungkap Sunny. Sunny sendiri lahir dari keluarga tradisional konservatif. Dimana dalam budaya yang ada di keluarganya, ia menjadi bagian 'sisa'. Istilah leftover atau sisa ini memiliki arti seorang wanita yang sudah terlalu tua untuk melajang. Dirinya juga mengungkapkan salah satu kelemahan menjadi anak yang dibesarkan dalam keluarga tradisional dan konservatif adalah tidak adanya untuk dapat mengeksplorasi atau berubah, diluar dari apa yang telah diajarkan turun-temurun pada keluarganya. Hal tersebutlah yang menjadikannya saat ini di usia 24 tahun, dirinya belum menikah. "Itulah alasannya, saya berusia 24 tahun dan saya belum menikah. Betapa menakutkannya itu." “Karena saya wanita, saya harus diam. Karena saya wanita, saya harus mencari laki-laki baik lalu menikah sebelum terlalu tua. Karena saya wanita, saya harus mendapatkan pekerjaan yang stabil dibandingkan berkuliah dan menghindari resiko biaya,” tutur Sunny. “Namun, karena saya wanita, saya tahu saya tidak perlu mengikuti semua aturan tersebut. Karena saya wanita, saya bisa menerobos itu. Karena saya wanita, lingkaran itu tak bisa lagi membelenggu saya. Tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa,” lanjutnya. Berkat kisah yang dibagikan ulang oleh akun TikTok @englishwlinda ini, membuat banyak warganet merasa kagum dan ikut bangga atas perkembangan dan pencapaian Sunny dalam meraih mimpinya. “Ini sangat berhubungan. Itu membuat saya menangis. Dalam rumah tangga Asia yang konservatif, hal itu terasa sangat berlebihan,” tulis akun Ericka. “Pidato kelulusan yang luar biasa! Senyum manis,” tulis akun JC4Eagle. “Bidak paling kuat di papan catur adalah RATU!!!!!!,” tulis akun wase.