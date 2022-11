KOREA - Guru Besar FPIK Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Rokhmin Dahuri, Ph.D menyampaikan bahwa ekonomi hijau dan biru bisa membangun dunia yang sejahtera, adil dan berkelanjutan.

Hal ini ia sampaikan saat memberi sambutan dalam The Awarding Ceremony of Emeritus Proffesorship untuknya yang diselenggarakan di Shinhan University, Korea Selatan, Selasa (8/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Profesor Rokhmin Dahuri dinobatkan sebagai Profesor Emeritus (Kehormatan) di Shinhan University.

Pada sambutannya, ia mengaku telah melakukan yang terbaik untuk berkontribusi dalam upaya kolaboratif, terpadu, dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Shinhan University sebagai salah satu Universitas Kelas Dunia Terbaik dalam waktu dekat.

"Kontribusi saya akan berupa pengajaran, peneletian, inovasi, dan kerja sama internasional di bidang Pembagunan Berkelanjutan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Teknologi Industri 4.0 dan Sciences of Our Changing Planet Earth," jelasnya.

Menurutnya, sejak Revolusi Industri pertama tahun 1753, Kapitalisme (Paradigma Pembangunan Konvensional) telah membuat perekonomian dunia tumbuh sangat pesat sebesar 3-4% per tahun, dari PDB global sekitar US$ 0,45 triliun menjadi US$ 100 triliun pada 2019.

Sebelum tahun 1750-an sebagian besar negara di dunia miskin. Sejak itu jumlah dan persentase orang miskin dunia telah menurun.

Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipicu oleh orientasi mencari keuntungan dari Kapitalisme sangat fenomenal yang membuat hidup manusia lebih sehat, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyaman. "Namun, Kapitalisme hingga saat ini belum mampu mengangkat warga dunia dari kemiskinan. Kesenjangan antara penduduk kaya vs penduduk miskin (ketidaksetaraan ekonomi) baik di dalam maupun antar negara semakin melebar," tambahnya. Diketahui, sebelum pandemi Covid-19, tepatnya Desember 2019, sekitar 1,3 miliar penduduk di dunia tidak memiliki akses listrik, 900 juta tidak memiliki akses air bersih, 2,6 miliar tidak memiliki akses sanitasi sehat, dan sekitar 800 juta penduduk pedesaan tidak memiliki akses ke jalan di segala cuaca dan terputus dari dunia di musim hujan. Sekitar 1 miliar penduduk di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran kurang dari 1,25 dollar AS per hari dan sekitar 3 miliar orang (40% populasi dunia) tetap miskin dengan pengeluaran harian kurang dari 1 miliar Dollar AS. Ironisnya, dengan PDB dunia sebesar 100 triliun dollar AS dan jumlah penduduk dunia sekitar 7,4 miliar jiwa, jika merata maka rata-rata PDB per kapita dunia menjadi 12.500 dollar AS. "Ini berarti bahwa semua warga negara di dunia akan sejahtera. Dengan kata lain, dalam 250 tahun terakhir, ekonomi dunia tumbuh sangat tidak merata. Misalnya, pada tahun 2010, orang terkaya di dunia dari 388 orang memiliki lebih banyak kekayaan daripada seluruh separuh bawah populasi dunia (3,3 miliar orang). Pada tahun 2017, kelompok terkaya yang memiliki kekayaan melebihi setengah populasi dunia terbawah telah menyusut menjadi hanya 8 orang." jelasnya. Baginya, ketimpangan kekayaan yang sedemikian tinggi telah terjadi tidak hanya antar negara, tetapi juga di dalam negara. Pertumbuhan ekonomi selama 250 tahun terakhir juga telah menyebabkan degradasi lingkungan besar-besaran yang didorong oleh keserakahan manusia, kegagalan pasar, dan kebijakan yang buruk. Hampir semua negara di dunia mengalami skala penipisan sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan di bumi. Kami menebang pohon lebih cepat daripada yang bisa mereka lakukan untuk regenerasi, menggembalakan padang rumput yang berlebihan dan mengubahnya menjadi gurun, pemompaan akuifer, dan mengeringkan sungai. "Praktik pertanian kami telah menghasilkan tingkat erosi tanah yang melebihi pembentukan tanah baru, perlahan-lahan menghilangkan kesuburan yang melekat pada tanah. Kami mengambil ikan dari lautan lebih cepat daripada yang bisa mereka lakukan. Kami membuang berbagai limbah yang lebih besar dari kapasitas asimilasi ekosistem alam untuk menetralisirnya yang menghasilkan polusi. Kita melepaskan karbon dioksida (CO2) dan Gas Rumah Kaca lainnya ke atmosfer lebih cepat dari yang dapat diserap oleh atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan global (Global Climate Change)," jelasnya. Singkatnya, meminta lebih banyak dari bumi daripada yang dapat diberikannya secara berkelanjutan, menciptakan “ekonomi gelembung”. Jadi, inilah saatnya untuk mengakui bahwa mesin kapitalis rusak, yang dalam bentuknya yang sekarang mau tidak mau mengarah pada ketimpangan yang merajalela, kemiskinan masif, dan perusakan lingkungan. "Kita membutuhkan sistem ekonomi baru yang melepaskan altruisme sebagai kekuatan kreatif yang sama kuatnya dengan kepentingan pribadi. Sistem ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan hijau yang inklusif secara berkelanjutan, dan menjadikan dunia nol kemiskinan, nol pengangguran, dan nol emisi karbon bersih. Untuk mencapai tujuan ekonomi seperti itu, kita harus membuat perubahan mendasar dalam kerangka teoritis dan praktis Kapitalisme. Perubahan yang memungkinkan," tambahnya. Individu untuk mengekspresikan diri dengan cara multidimensi dan mengatasi masalah yang belum terpecahkan atau bahkan diperburuk oleh paradigma Kapitalisme yang ada. Teori kapitalisme saat ini menyatakan bahwa pasar disediakan untuk mereka yang hanya tertarik pada keuntungan, sebuah interpretasi yang memperlakukan orang sebagai makhluk satu dimensi. "Tapi, manusia itu multidimensi. Sementara manusia memiliki dimensi egois, mereka juga memiliki dimensi tanpa pamrih (filantropi, spiritual). Teori kapitalisme dan pasar, tempat yang tumbuh di sekitarnya tidak memberi ruang bagi dimensi manusia yang tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus menafsirkan kembali Kapitalisme dengan memperkenalkan pandangan baru tentang umat manusia - yang lebih dekat dengan Pribadi Sejati daripada Manusia Kapitalis dari teori saat ini," tambahnya. Hal ini membuat jurang perbedaan dalam konsep kami, dalam praktik kami, dan dalam kerangka kelembagaan ekonomi. Begitu motivasi altruistik yang ada pada semua orang dapat dibawa ke sektor publik dan swasta, akan ada beberapa masalah sosial-ekonomi dan lingkungan yang tidak dapat kita selesaikan. Pada tataran praktis, Ekonomi Kapitalis yang ada harus diubah menjadi Ekonomi Hijau dan Biru (Ekonomi Melingkar) ketika material digunakan kembali, diproduksi ulang atau didaur ulang yang secara signifikan dapat mengurangi limbah dan emisi karbon. Ekonomi sirkular membuat peralihan untuk memperpanjang masa pakai produk, menggunakan kembali, dan mendaur ulang untuk mengubah sampah menjadi produk dan kekayaan yang bermanfaat. Ini adalah sistem ekonomi yang tidak menghasilkan limbah dan emisi; namun menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, menyumbangkan modal sosial, dan tidak memerlukan biaya yang lebih tinggi. Ekonomi sirkular menangani isu-isu keberlanjutan yang lebih dari sekadar pelestarian. Ini melibatkan regenerasi dan memastikan bahwa ekosistem alami (Bumi) dapat mempertahankan jalur evolusinya sehingga semua manusia dapat memperoleh manfaat dari aliran kreativitas, adaptasi, dan kelimpahan alam yang tak ada habisnya. Dengan menerapkan generasi teknologi industri 4.0 termasuk Artificial Intelligence, Internet of Things, nanoteknologi, bioteknologi, dan energi terbarukan, ekonomi sirkular akan membangun ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan kompetitif di abad ke-21. Akhirnya, semua kebijakan pemerintah harus kondusif bagi penerapan paradigma ekonomi baru tersebut. Dan, indikator kinerja pemimpin (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Anggota DPR, dan Dirut) harus mencakup tidak hanya pertumbuhan ekonomi (seperti PDB, nilai ekspor, dan infrastruktur) tetapi juga kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kualitas lingkungan dan keberlanjutan. "Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kim BoHyuk dan Prof. Kim Sooil yang telah memfasilitasi penganugerahan Emeritus Professorship dari Shinhan University untuk saya berlangsung," jelas Profesor Rokhmin Dahuri. "Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya tujukan kepada istri saya, Dr. Pigoselpi Anas yang telah sangat sabar, tulus, dan penuh kesetiaan dalam mendukung hidup dan karir saya secara terus menerus. Saya berterima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran Anda dalam mendengarkan pidato saya dan mengikuti upacara secara penuh. Semoga damai sejahtera Tuhan Yang Maha Esa, rahmat. Dan semoga berkah untuk kita semua," tutupnya.