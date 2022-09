JAKARTA - Meghan Markle merupakan sosok wanita yang bisa membuat Pangeran Harry menjadi jatuh cinta. Ia resmi menjadi istri Pangeran Harry pada 19 Mei 2018 dan kini telah dikaruniai sepasang putra-putri.

Meghan Markle lahir pada 4 Agustus 1981 dari pasangan Thomas Markle dan Doria Ragland.

Meghan Markle berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles, California.

Semasa kecil, ia bersekolah di Hollywood Little Red Schoolhouse. Di jenjang sekolah menengah atas, Markle menimba ilmu di sekolah khusus wanita Katolik, Immaculate Heart High School.

Selanjutnya, ia mengenyam pendidikan di Universitas Northwestern yang terletak di Evanston, Illinois, Amerika Serikat.

Berdasarkan sebuah studi yang dirilis oleh perusahaan pendidikan Oxford Royale, ia dinyatakan sebagai 'anggota paling cerdas dari keluarga kerajaan'.

Istri dari Pangeran Harry tersebut meraih tempat nomor satu, karena ia memperoleh beberapa gelar dari Universitas Northwestern yang bergengsi di Illinois, yang menempati peringkat nomor 30 pada peringkat QS.

Selain mengenyam pendidikan, Meghan Markle juga memulai kariernya di dunia akting yang berawal dari peran kecil pada serial TV Century City (2004).

Ia juga terlibat dalam serial The War at Home (2006) dan CSI: NY (2006). Sederet judul lainnya yang pernah ia bintangi antara lain, serial TV Suits, film Get Him To Greek, Remember Me, serta Horrible Bosses.

Meghan Markle pernah dinobatkan menjadi Duta Global untuk World Vision Canada. Saat itu ia bertugas untuk menyampaikan kampanye tentang pendidikan, makanan, dan kesehatan bagi anak-anak muda.

Ia juga aktif dalam menyuarakan perjuangannya dalam hal kesetaraan gender.

Meghan Markle menjadi sosok yang aktif dalam menjalankan berbagai macam kegiatan, salah satunya dalam dunia bisnis.

Ia pernah menaruh investasi pada Celvr Brands, sebuah produsen susu oat instan pada tahun 2020.

Ia menaruh investasi pada brand tersebut dikarenakan ingin mendukung seorang wirausaha wanita yang membangun komunitas dalam bisnis.