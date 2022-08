SURABAYA - Tiga mahasiswa Ekonomi Islam (Ekis) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) berhasil menyabet juara dua pada kompetisi paper and conference Islamic Economic Student Summit (IESS) 2022.

Kompetisi ini diselenggarakan pada 6 Agustus 2022 yang lalu dan diikuti oleh Fawwaz Hammada, Astandi Dinoryan, dan Hasna Salsabila.

“Senang dan bangga bisa membawa nama Hima (Himpunan Mahasiswa) Ekis UNAIR di ranah event lomba nasional. Apalagi yang masuk top lima itu universitas bagus semua seperti UI, UNPAD, UNDIP. Rasanya bangga bisa membawa nama baik UNAIR di paper and conference tersebut,” ungkap Fawwaz dikutip dari laman resmi Unair.

Menurutnya, membawa gagasan mengenai pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap profitabilitas perusahaan terindeks syariah sebagai upaya mendukung green economy di Indonesia. ESG merupakan topik yang hangat dibicarakan khususnya di kalangan investor dan manajemen perusahaan.

Atas alasan itu, Fawwaz beserta kelompoknya terpacu untuk melakukan penelitian tentang ESG dalam perspektif ekonomi islam. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan di Indonesia lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

“Dengan adanya hal tersebut diharapkan climate change dapat kita kontrol dengan baik,” ucap ketua Hima Ekis UNAIR itu.

Fawwaz mengaku sangat bersemangat ketika proses penelitian dan penulisan paper lomba.

Hal itu dikarenakan teman-temannya yang kooperatif dan mampu bekerjasama dengan baik.

Konsistensi terhadap kerja keras serta fokus merupakan bagian dari faktor penyebab Fawwaz beserta tim untuk selalu bersemangat meraih tujuan.

Ia berharap dari hasil penelitiannya itu bukan hanya sebatas lomba, namun juga bermanfaat bagi pemangku kebijakan, baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta.

“Pastinya ingin rekomendasi kebijakan dari paper kita dapat diterima dengan baik oleh stakeholder,” pungkas Fawwaz.

Sekadar informasi, Islamic Economics Student Summit (IESS) merupakan acara tahunan yang diikuti oleh delegasi himpunan mahasiswa ekonomi islam se-Indonesia.

Acara itu dipandang selaras dengan salah satu variabel SDGs nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan umum serta menjadi salah satu wadah diskusi ekonomi islam dan organisasi tingkat nasional.

Pada tahun ini IESS mengangkat tema Actualizing Sustainable Economic Developments through the Optimization of Islamic Economics and Financial Instruments serta Universitas Airlangga ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara Kegiatan yang dilaksanakan secara online pada 6-7 Agustus 2022.