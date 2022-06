JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo, mengapresiasi kegiatan Virtual Career Expo yang diinisiasi oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi mahasiswa.

"Saya senang sekali melihat antusiasme dari teman-teman yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok untuk membantu meningkatkan penyebaran informasi mengenai peluang dunia kerja dan bahkan menghubungkan teman-teman lulusan perguruan tinggi dengan banyak perusahaan," kata Angela dalam pembukaan Virtual Career Expo PPI Tiongkok, Kamis (9/6/2022).

Angela -yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini- mengatakan, kegiatan ini membuktikan generasi muda Indonesia memiliki kepedulian yang sangat besar bagi masa depan pembangunan bangsa.

"Ini adalah modal besar (generasi muda) untuk berperan lebih besar dalam pembangunan bangsa kita ke depannya," katanya.

Angela menuturkan, pandemi Covid-19 membuat ketersediaan lapangan kerja semakin terbatas, terutama pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan, sehingga perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pasti akan menyeleksi kandidat yang bisa memberikan nilai tambah tertinggi untuk mengakselerasi perkembangan perusahaan yang terdampak oleh situasi Covid-19.

Angela pun berpesan agar para calon pencari kerja senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebelum mencari kerja.

"Maka dari itu, pesan saya sebelum mencari kerja adalah know your worth, do your homework, and be confident dengan apa yang bisa kalian tawarkan ke calon perusahaan tempat kalian akan bekerja," kata Angela.

Angela berpesan agar selalu belajar dan selalu mengembangkan diri bagi mahasiswa yang telah mendapatkan pekerjaan.

"Belajarlah dari pengalaman maupun pengamatan, belajarlah menjadi pimpinan yang efektif dan belajarlah untuk terus meningkatkan keahlian kita," kata Wamenparekraf Angela.