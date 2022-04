SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membangun gedung Tower 2 untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran. Mengawali proses pembangunannya, ITS melakukan seremoni ground breaking atau peletakan batu pertama gedung Tower 2 yang berlokasi di area Departemen Teknik Elektro ITS, Rabu (27/4/2022).

(Baca juga: Mahasiswa ITS Bikin Aplikasi untuk Optimalkan Persiapan Dunia Kerja)

Rektor ITS Mochamad Ashari menuturkan, pembangunan gedung Tower 2 ITS ini dilatarbelakangi adanya peningkatan jumlah mahasiswa ITS dari tahun ke tahun.

“Saat ini jumlah mahasiswa ITS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 20 ribu menjadi 25 ribu dan akan terus mengalami peningkatan ke depannya,” kata Ashari.

Selain itu kata dia, beberapa tahun terakhir ini ITS telah membuka sejumlah program studi (prodi) baru. “Dengan adanya Tower 2 ini, harapannya sivitas akademika ITS akan merasa lebih nyaman sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, ITS telah membangun Tower 1 ITS yang dikenal juga sebagai MIPA Tower sejak 2012 dan memiliki 11 lantai. Pada tahun ini, setelah sempat tertunda dua tahun dikarenakan pandemi Covid-19, ITS terus gencar untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam kampus.

“Selain pembangunan Tower 2 ITS, dicanangkan pula pembangunan Tower 3 ITS dan Pusat Bahasa,” ucap guru besar Teknik Elektro ini.

Gedung Tower 2 ITS ini sendiri akan dibangun selama 11 bulan ke depan. Lantai 1 akan difungsikan sebagai lobi pintu masuk dan ruang pamer. Kemudian, pada lantai 2 akan diisi dengan student service serta auditorium. Laboratorium pembelajaran akan mengisi lantai 3 dan 9, sedang pada lantai 4 hingga 8 akan difungsikan sebagai ruang kelas untuk beberapa departemen. Tidak hanya menyediakan fasilitas untuk para mahasiswa, lantai 10 dari gedung Tower 2 ITS ini diperuntukkan ruang dosen. Terakhir, lantai teratas akan difungsikan sebagai ruang serbaguna yang berkapasitas 160 orang. Pada gedung Tower 2 ITS ini juga dilengkapi dengan Building Automation System (BAS) dan Solar Panel sehingga dapat menghemat energi dan biaya pemeliharaan.