JAKARTA - Perasaan sedih, kecewa, ataupun marah pasti dirasakan ketika melihat notifikasi pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menyatakan tidak lulus. Namun jangan terlalu lama larut dengan kesedihan karena ada langkah jitu bagi peserta yang tidak lulus SNMPTN.

SNMPTN memang kompetitif. Bayangkan, dari 612.049 pendaftar di jalur undangan ini hanya ada 120.643 peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk melanjutkan kuliah di kampus negeri di berbagai macam program studi yang tersedia.

Namun tidak lulus SNMPTN bukanlah akhir dari segalanya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Banyak jalan menuju Roma. Kutipan penyemangat itu belum usang dipakai hingga kini. Maka tetaplah semangat dan lakukan cara ini untuk kembali mempersiapkan dirimu masuk ke perguruan tinggi impian yang dilansir dari laman resmi Ruangguru.

1. Persiapkan diri untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2022

Gagal itu biasa, bangkit lagi itu baru luar biasa. Maka tenangkan diri dan persiapkan diri untuk masuk ke jurusan atau PTN impian. Setelah SNMPTN masih ada jalur lain yang akan dihadapi yaitu jalur UTBK SBMPTN. Bedanya dengan SNMPTN, di jalur ini harus mengikuti tes UTBK sebagai penentu kelulusan.

Pendaftaran UTBK SBMPTN masih dibuka sampai 15 April. Maka cari tahu apa jurusan yang diinginkan dan juga kampus idaman. Kemudian, persiapkan diri dengan lebih matang lagi. Ingat juga apa goal kalian sebenarnya. Fokuskan diri untuk mencapainya dan lakukan semua usaha dengan maksimal.

2. Ikut Try Out

Selain belajar setiap hari, penting juga untuk mengikuti try out simulasi SBMPTN. Sebab, sama halnya dengan SNMPTN tingkat persaingan di SNMPTN ataupun ujian mandiri juga ketat. Dengan try out maka, akan ada gambaran di mana posisimu di antara peserta lainnya, sekaligus menjadi sarana latihan sebelum mengikuti tes yang sebenarnya.

3. Ikut Ujian Mandiri PTN Bagi yang gagal lolos SNMPTN dan SBMPTN, tenang saja sebab masih ada ujian mandiri yang bisa diikuti. Namun, kalian harus cari tahu dulu, apakah PTN yang dituju membuka jalur mandiri atau tidak. Proses seleksi Ujian Mandiri di tiap kampus juga berbeda-beda. Ada yang harus mengikuti tes lagi atau ada yang menyeleksi berdasarkan nilai UTBK SBMPTN. 4. Coba Perguruan Tinggi Swasta Sudah ikut SNMPTN, SBMPTN, dan Ujian Mandiri masuk PTN, tetapi masih belum diterima juga di PTN impian. Padahal kamu sudah berusaha dengan maksimal, namun ternyata hasil yang didapatkan mengecewakan. Tidak ada salahnya untuk coba mencari tahu PTS terbaik. PTS juga tidak kalah dengan PTN bahkan ada juga jurusan-jurusan tertentu yang ternyata lebih baik dari PTN. 5. Daftar Sekolah Kedinasan Selain PTN dan PTS, alternatif lain juga bisa mendaftar ke sekolah kedinasan. Sekolah Tinggi Kedinasan merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan yang menawarkan ikatan dinas bagi para lulusannya. Artinya, setelah lulus dari Sekolah Kedinasan, kamu bisa langsung bekerja dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).