JAKARTA - Jerman menjadi salah salah satu tempat favorit bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Eropa. Jurusan paling favorit untuk kuliah di Jerman adalah sains serta teknik. Tak heran jika banyak mahasiswa dari belahan dunia ingin melanjutkan studi di Jerman.

Bagi kamu yang tertarik kuliah di Jerman, dapat mencoba peruntungan dengan mengikuti program beasiswa. Berikut daftar beasiswa untuk kuliah di Jerman.

Erasmus+

Beasiswa ini didanai oleh European Comission untuk mensubsidi biaya program pendidikan, pelatihan, pemuda dan olahraga. Beasiswa Erasmus+ ditawarkan kepada 160 negara di luar Uni Eropa untuk menempuh pendidikan di negara Uni Eropa, termasuk Jerman.

Beasiswa Erasmus+ ini mendanai biaya perjalanan dari dan ke Jerman, biaya kuliah, tunjangan bulanan hingga biaya akomodasi. Beasiswa ini menawarkan programnya untuk jenjang pendidikan S2 dan S3.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Scholarship

Beasiswa ini merupakan salah satu beasiswa Jerman yang populer. DAAD mempunyai cabang di beberapa negara, termasuk Indonesia. DAAD merupakan beasiswa penuh. Mahasiswa akan mendapat tunjangan bulanan, asuransi kesehatan, bantuan penelitian, hingga tiket perjalanan dari dan ke Jerman.

Program DAAD Scholarship diselenggarakan dalam beberapa bentuk, yaitu Development-Related Postgraduate Courses (EPOS), Helmut-Schmidt-Programme: Master’s Scholarship for Public Policy and Good Governance (PPGG), Sustainable Water Management: Study Scholarship and Research Grants for Foreigner, Doctoral Degree, dan Post Doc Scholarship Programs.

Heinrich Boll Stiftung Heinrich Boll Stiftung didanai oleh Heinrich Boll Foundation. Beasiswa ini dibuka setiap tahunnya serta dibuka dalam dua gelombang, yaitu pada bulan Maret dan September. Beasiswa Heinrich Boll Stiftung terbuka untuk mahasiswa luar Uni Eropa yang mengambil program S2 hingga S3. Calon penerima beasiswa ini akan menerima bantuan sebesar 750 euro per bulan untuk mahasiswa S2. Sedangkan mahasiswa S3 akan menerima bantuan 1.000 euro bulan. LPDP LPDP merupakan beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Beasiswa ini dapat digunakan oleh warga Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di luar negeri, termasuk Jerman. Beasiswa LPDP menanggung biaya kuliah hingga biaya hidup penerima beasiswa. Beasiswa ini dibuka setiap tahunnya dan selalu mengundang minat banyak mahasiswa. Karena itu, calon penerima beasiswa harus mempersiapkan diri serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar dapat diterima. Diolah dari berbagai sumber: Tika Vidya Utami/Litbang MPI