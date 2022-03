BAMBANG Susantono, yang lahir pada 4 November 1963 ini, disebut-sebut menjadi salah satu calon terkuat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Ia dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Jokowi, bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan, pada Kamis (10/3/2022).

Ada beberapa faktor yang membuat sosok Bambang Susantono layak diperhitungkan menjadi Kepala Otorita IKN. Selain karena ia berasal dari kalangan profesional, tidak terkait dengan partai politik mana pun, dan kiprahnya dalam berkarier sudah cukup panjang, latar belakang pendidikannya pun terbilang cukup hebat.

Bambang Susantono yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengawali pendidikannya di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1987, ia berhasil menempuh pendidikannya sebagai mahasiswa jurusan Teknik Sipil di ITB.

Setelah menempuh pendidikannya di salah satu kampus terbaik di Indonesia tersebut, 6 tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di University of California at Berkeley. Pada 1996, ia berhasil menyelesaikan pendidikan pascasarjana di University of California untuk gelar magister dalam Ilmu Tata Kota dan Wilayah (MCP).

Lalu pada tahun 1998, ia kembali meraih gelar MSCE, atau bidang Teknik Transportasi di universitas yang sama. Kemudian pada tahun 2000, Susantono menyelesaikan pendidikan tingkat doktoral, dalam bidang Perencanaan Infrastruktur, masih tetap dari universitas yang sama, University of California.

Bambang Susantono mengawali kariernya di Departemen Pekerjaan Umum. Sejak saat itu karier Bambang Susantono terus berlanjut. Ia ditunjuk menjadi Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) periode 2008-2010. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ia juga pernah mengemban amanat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian sejak 2012 lalu, ia juga menjabat sebagai salah satu Komisaris Utama PT. Garuda Indonesia, Tbk. Tidak hanya di tingkat nasional, karier Bambang Susantono juga sampai ke tingkat internasional. Ia merupakan Anggota Dewan East Asia Society of Transportation EAST, dan juga Anggota Dewan South North Foundation yang berpusat di Johanesburg, Afrika Selatan.