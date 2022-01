JAKARTA - Salah satu dari delapan kampus bergengsi dan elit di Amerika atau yang disebut Ivy League adalah Yale University. Kampus incaran mahasiswa dari seluruh penjuru dunia ini berdasarkan QS Global World Ranking berada di peringkat 14 pada 2022.

Yale University merupakan universitas tertua ketiga di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1701, Yale University telah melahirkan tokoh-tokoh ternama yang berpengaruh di dunia seperti Samuel F.B Morse, Paul Krugman, serta pasangan Bill Clinton dan Hillary Clinton.

Mau tahu bagaimana kehidupan di Yale University, simak bagaimana ceritanya melansir dari laman Schoters di schoters.com, berikut ini.

Yale University terletak di New Haven, Connecticut. Bagi mahasiswa pecinta kuliner pasti akan menemui surganya karena di kota ini banyak tersedia makanan dari berbagai negara.

Kota ini juga ramai pendatang karena New Haven juga menjadi tuan rumah untuk Turnamen Tenis dan Festival Seni Internasional yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Terkait tempat tinggal bagi para mahasiswa, Yale University menyediakan asrama dan apartemen di dalam lingkungan kampus yang dikelola oleh Yale Housing. Sayangnya, kedua fasilitas itu hanya untuk mahasiswa pascasarjana dan profesional saja.

Namun tidak perlu khawatir karena Yale Housing juga menyediakan database perumahan yang disewakan di New Haven yang mungkin bisa menjadi alternatif tempat tinggal bagi mahasiswanya.

Kampus Yale University memiliki beberapa tempat ikonik yang menarik untuk dikunjungi seperti Old Campus and Harkness Tower, Sterling Memorial Library, Evans Hall, Yale Farm, dan Yale University Art Gallery.

Program akademik di Yale University sendiri terbagi menjadi 3. Yaitu Yale College atau program sarjana, Graduate School of Arts and Sciences atau program pascasarjana, serta Professional School atau program profesional. Total terdapat 80 departemen untuk Yale College dan 77 departemen untuk Graduate School of Arts and Sciences.

Sementara untuk Professional School, terdapat 12 pilihan sekolah profesional yang ditawarkan yaitu:

1. School of Architecture

2. School of Art

3. Divinity School

4. David Geffen School of Drama

5. School of Engineering and Applied Science

6. School of the Environment

7. Law School

8. School of Management

9. School of Medicine

10. School of Music

11. School of Nursing

12. School of Public Health

Saat ini Yale University memiliki mahasiswa internasional yang berasal dari 121 negara dengan persentase sebesar 22% dari total mahasiswa keseluruhan.

Beberapa dokumen yang diperlukan mahasiswa internasional untuk mendaftar program sarjana dan pascasarjana di Yale University antara lain sebagai berikut :

Program Sarjana:

• Biaya pendaftaran sebesar USD80 (terdapat fee waiver dengan ketentuan tertentu)

• Surat rekomendasi dari 2 guru dan 1 konselor

• Laporan pembelajaran dan transkrip nilai

• Hasil ACT atau SAT

• Sertifikat keahlian bahasa inggris

• Laporan nilai tengah tahun (bagi pelamar yang menerima nilai baru sebelum 1 Februari)

• Laporan nilai akhir (bagi yang lolos seleksi dan dikumpulkan sebelum matrikulasi)

Program Pascasarjana:

• Motivation letter

• Daftar sekolah/universitas sebelumnya dilengkapi transkrip nilai

• Tiga recommendation letter

• Biaya pendaftaran sebesar USD105 (terdapat fee waiver dengan ketentuan tertentu)

• Hasil standardized test (GRE untuk program tertentu, TOEFL/IELTS wajib untuk non English speaker)

• Curriculum vitae

• Dokumen tambahan yang diminta masing-masing departemen

Yale University membuka beasiswa berupa bantuan finansial selama 4 tahun bagi mahasiswa program sarjana yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut berlaku untuk semua mahasiswa baik lokal maupun internasional.

Prosedur pengajuan bantuan tersebut berbeda-beda untuk masing-masing departemen dan sekolah. Besaran beasiswa yang diterima pun berbeda-beda tergantung kondisi finansial masing-masing mahasiswa setelah melalui perhitungan dari pihak penyelenggara.

Tetapi secara umum bantuan yang akan diperoleh mahasiswa yang memenuhi kualifikasi mencakup biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya buku materi, dan tunjangan kebutuhan pribadi.

Beasiswa lain yang bisa dicoba apabila ingin melanjutkan pendidikan ke Yale University adalah Federal Pell Grant untuk jenjang S-1 dan Fullbright Scholarship untuk jenjang S-2 dan S-3.

Federall Pell Grant merupakan program bantuan finansial yang diberikan oleh U.S Department of Education bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi mencakup biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya makan, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pendidikannya.

Mahasiswa yang bukan warga negara US diperbolehkan mendaftar dengan beberapa ketentuan yang dapat dilihat di sini.

Sementara Fullbright Scholarship merupakan program beasiswa Pemerintah Amerika Serikat yang diberikan kepada mahasiswa dari negara-negara lain yang ingin menempuh pendidikan Amerika Serikat.

Program Fullbright Scholarship untuk Indonesia sendiri dikelola oleh yayasan dwi-negara American Indonesian Indonesian Exchange Foundation (AMINEF).