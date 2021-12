JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meraih posisi empat besar Perguruan Tinggi Berkelanjutan Terbaik nasional dan 40 terbaik dunia versi UI Greenmetric World University Rankings 2021. Dari 97 perguruan tinggi di Indonesia yang mengikuti pemeringkatan, ITS berhasil naik satu peringkat dibanding tahun sebelumnya.

Prestasi ini sekaligus memposisikan ITS pada peringkat 40 di tingkat internasional yang melibatkan 912 universitas dari 84 negara di seluruh dunia, naik 21 peringkat dibanding tahun lalu.

UI GreenMetric sendiri merupakan pemeringkatan perguruan tinggi kelas dunia usungan Universitas Indonesia (UI) yang menitikberatkan penilaian pada komitmen pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di kampus.

Pada UI Greenmetric 2021 ini, terdapat 39 indikator yang terbagi dalam enam kriteria terkait lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Enam kriteria tersebut ialah Penataan dan Infrastruktur dengan persentase poin 15 %, Energi dan Perubahan Iklim dengan persentase poin 21 %, Air dengan persentase poin 10 %, dan juga Limbah, Transportasi san Pendidikan dan Penelitian (ED) yang sama-sama memiliki persentase poin 18 %.

Dari enam kriteria tersebut, ITS menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada kriteria Energi dan Perubahan Iklim serta Penataan dan Infrastruktur. Menurut penuturan Ketua Unit Pengembangan Smart Eco Campus ITS Susi Agustina Wilujeng, ITS meraih skor 1.500 pada kriteria Energi dan Perubahan Iklim serta 1.225 pada kriteria Penataan dan Infrastruktur.

“Pada kriteria penataan dan infrastruktur, kita mengalami peningkatan 275 poin,” jelasnya melalui siaran pers, Rabu (15/12/2021).

Peningkatan ini, lanjut Susi, juga dipengaruhi oleh berbagai upaya ITS untuk mempertahankan komitmen sebagai smart eco campus.

Berbagai inovasi yang berhasil terwujud pada tahun ini di antaranya adalah penambahan laboratorium serta penggunaan panel surya di beberapa tempat, seperti gedung Rektorat, Research Center, serta Pusat Robotika ITS.

Selain itu, perbandingan luas hutan dan ruang terbuka hijau dibanding luas keseluruhan serta paving block yang mendominasi area kampus juga menjadi faktor penting dalam penilaian. "Pemilihan paving block dibandingkan aspal tentu membuat penyerapan air menjadi lebih mudah,” tutur dosen Departemen Teknik Lingkungan ini. Ia menambahkan, keberhasilan ini tak hanya dikarenakan peran Unit Pengembangan Smart Eco Campus yang dipimpinnya, tetapi juga kerja sama dan dukungan berbagai pihak di ITS. Mulai dari Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS yang telah menggalakkan edukasi dan penelitian untuk mendukung keberlanjutan, alokasi dana ITS yang mendukung, serta Biro Sarana dan Prasarana yang telah memelihara tanaman dan area kampus. Di akhir sesi wawancara, Susi mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaian yang diraih ITS. Ia berharap, pengelolaan lingkungan kampus yang baik dapat terus dipertahankan. “Hendaknya semangat keberlanjutan harus terus dipertahankan oleh seluruh sivitas akademika ITS,” tandasnya mengingatkan.