Rute Kereta Api Terjauh di Indonesia

JAKARTA – Indonesia memiliki layanan kereta api dengan rute panjang yang menarik untuk dijajal, salah satunya adalah KA Pandalungan. Kereta ini dikenal sebagai salah satu rute terjauh yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah timur Pulau Jawa.

Nama “Pandalungan” sendiri diambil dari sebutan sub-suku yang mendiami kawasan Tapal Kuda di Jawa Timur. Kereta ini pertama kali diberangkatkan dari Jakarta menuju Jember dengan membawa sekitar 230 penumpang.

Perjalanan KA Pandalungan terbilang cukup panjang, yakni menempuh jarak sekitar 919 kilometer dengan waktu perjalanan mencapai 13 jam 45 menit. Meski cukup lama, pengalaman ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta perjalanan kereta.

Dalam sekali perjalanan, KA Pandalungan mampu mengangkut hingga 400 penumpang. Fasilitasnya terdiri dari delapan gerbong yang dirancang untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan jarak jauh.

Kehadiran kereta ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya di Jember dan sekitarnya. Dengan adanya rute langsung ke Jakarta, penumpang tidak perlu lagi transit di kota lain seperti Surabaya, sehingga perjalanan menjadi lebih praktis dan efisien.

Sebelum hadirnya KA Pandalungan, rekor rute kereta terpanjang di Indonesia sempat dipegang oleh KA Krakatau dengan jarak tempuh sekitar 945 kilometer dari Blitar ke Merak. Namun, layanan tersebut kemudian mengalami perubahan rute dan kini dikenal sebagai KA Singasari yang melayani perjalanan Blitar–Pasar Senen.

Dengan berbagai pilihan rute panjang ini, perjalanan kereta api di Indonesia kini semakin menarik, baik untuk kebutuhan mobilitas maupun pengalaman wisata.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

