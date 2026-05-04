Soft Launching Activity Book 'Kiko and Friends' Hadir di Rimba Kata 2026

TANGERANG — Buat penggemar animasi anak ada kabar baik untuk anda juga untuk anak-anak serta keluarga, Kiko akan muncul dalam Meet and Greet + Soft Launching :Main Bareng KIKO and Friends” di Atrium Bintaro Xchange Mall 2 mulai 27 April hingga 3 Mei 2026. KIKO akan hadir dalam Festival Literasi Anak Rimba Kata 2026 yang diselenggarakan Gramedia.

Gramedia memperkenalkan Festival Literasi Anak Rimba Kata 2026 ini sebagai sebuah inisiatif untuk menghadirkan pengalaman literasi anak yang interaktif, relevan, dan menyenangkan di era digital. Acara ini bisa menjadi wadah kolaborasi ekosistem literasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Syariah Nasional. Mengusung semangat #SaatnyaBertualang, Rimba Kata dirancang untuk mendorong anak-anak tidak hanya menjadi pembaca aktif, tetapi juga kreator masa depan.

Gramedia secara khusus menampilkan Meet and Greet + Soft Launching “Main Bareng Kiko and Friends” sebagai salah satu kegiatan. Mengangkat tema “Bermain dan Persahabatan”, kegiatan ini menjadi momentum awal perkenalan buku aktivitas (activity book) terbaru KIKO and Friends yang dijadwalkan rilis di seluruh Gramedia Store pada bulan Juni mendatang.

Redo Doron, Head of Contents/IP Distribution, menyampaikan antusiasmenya: "Kami sangat senang dapat membawa Kiko lebih dekat dengan para penggemar di Indonesia. Kolaborasi dengan Gramedia ini memberikan pengalaman bermain yang nyata dan edukatif, sekaligus memperluas kehadiran Kiko sebagai ikon animasi lokal favorit. MNC Licensing terus berkomitmen menghadirkan konten terbaik yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia melalui berbagai platform dan merchandise."

Menurut Roby Susanto, Head of Production MNC Animation, “bahwa Kiko kami kembangkan bukan cuma sebagai tontonan yang menghibur, tapi juga punya nilai edukatif yang dekat dengan keseharian anak-anak. Sejalan dengan semangat MNC Licensing, kehadiran Kiko di Festival Rimba Kata 2026 ini jadi cara kami untuk menghadirkan pengalaman yang lebih hidup dimana anak-anak bisa berinteraksi langsung, bebas berimajinasi, dan menikmati proses belajar dengan cara yang menyenangkan. Harapannya, Kiko bisa terus jadi teman tumbuh bagi anak-anak Indonesia, baik di layar maupun di dunia nyata.”