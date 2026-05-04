Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Soft Launching Activity Book 'Kiko and Friends' Hadir di Rimba Kata 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |12:01 WIB
Soft Launching Activity Book 'Kiko and Friends' Hadir di Rimba Kata 2026
Soft Launching Activity Book 'Kiko and Friends' Hadir di Rimba Kata 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG — Buat penggemar animasi anak ada kabar baik untuk anda juga untuk anak-anak serta keluarga, Kiko akan muncul dalam Meet and Greet + Soft Launching :Main Bareng KIKO and Friends”  di Atrium Bintaro Xchange Mall 2 mulai 27 April hingga 3 Mei 2026. KIKO akan hadir dalam Festival Literasi Anak Rimba Kata 2026 yang diselenggarakan Gramedia.

Gramedia memperkenalkan Festival Literasi Anak Rimba Kata 2026 ini sebagai  sebuah inisiatif untuk menghadirkan pengalaman literasi anak yang interaktif, relevan, dan menyenangkan di era digital. Acara ini bisa menjadi wadah kolaborasi ekosistem literasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Syariah Nasional. Mengusung semangat #SaatnyaBertualang, Rimba Kata dirancang untuk mendorong anak-anak tidak hanya menjadi pembaca aktif, tetapi juga kreator masa depan.

Gramedia secara khusus menampilkan Meet and Greet + Soft Launching “Main Bareng Kiko and Friends” sebagai salah satu kegiatan. Mengangkat tema “Bermain dan Persahabatan”, kegiatan ini menjadi momentum awal perkenalan buku aktivitas (activity book) terbaru KIKO and Friends yang dijadwalkan rilis di seluruh Gramedia Store pada bulan Juni mendatang.

Redo Doron, Head of Contents/IP Distribution, menyampaikan antusiasmenya: "Kami sangat senang dapat membawa Kiko lebih dekat dengan para penggemar di Indonesia. Kolaborasi dengan Gramedia ini memberikan pengalaman bermain yang nyata dan edukatif, sekaligus memperluas kehadiran Kiko sebagai ikon animasi lokal favorit. MNC Licensing terus berkomitmen menghadirkan konten terbaik yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia melalui berbagai platform dan merchandise."

Menurut Roby Susanto, Head of Production MNC Animation,  “bahwa Kiko kami kembangkan bukan cuma sebagai tontonan yang menghibur, tapi juga punya nilai edukatif yang dekat dengan keseharian anak-anak. Sejalan dengan semangat MNC Licensing, kehadiran Kiko di Festival Rimba Kata 2026 ini jadi cara kami untuk menghadirkan pengalaman yang lebih hidup dimana anak-anak bisa berinteraksi langsung, bebas berimajinasi, dan menikmati proses belajar dengan cara yang menyenangkan. Harapannya, Kiko bisa terus jadi teman tumbuh bagi anak-anak Indonesia, baik di layar maupun di dunia nyata.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/629/3216241/kiko-bhJ8_large.jpg
Dari Animasi ke Buku, Kiko Hadirkan Cara Baru Bermain dan Belajar Anak Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/629/3216234/kiko-dpyN_large.jpg
Gandeng Gramedia, MNC Animation Buat Activity Book Karakter Kiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/24/612/2733425/event-kiko-and-friends-di-royal-plaza-diserbu-anak-anak-mfC09qBAMJ.jpg
Event KIKO and Friends di Royal Plaza Diserbu Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/24/612/2733424/kiko-and-friends-meriahkan-liburan-akhir-tahun-di-royal-plaza-catat-jadwalnya-PJaBHcCT5i.jpg
KIKO and Friends Meriahkan Liburan Akhir Tahun di Royal Plaza, Catat Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/24/406/2034405/ramaikan-baf-lions-run-2019-karakter-kiko-hibur-ratusan-anak-JuSnnPgnW5.JPG
Ramaikan BAF Lions Run 2019, Karakter Kiko Hibur Ratusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/19/196/1889050/begini-proses-liliana-tanoesoedibjo-ciptakan-tokoh-karakter-untuk-mnc-animation-GdF5cEM7LF.jpg
Begini Proses Liliana Tanoesoedibjo Ciptakan Tokoh Karakter untuk MNC Animation
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement