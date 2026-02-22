Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', LPDP Duga Suami DS Belum Tunaikan Kewajiban

JAKARTA - Viral pertanyaan wanita berinisal DS penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) "Cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan" menuai kritikan tajam dari publik. Kini sang suami, AP, menjadi sorotan.

"Terkait suami Saudari DS, Saudara AP, yang juga menjadi perhatian publik dan merupakan alumnus LPDP, yang bersangkutan diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi," tulis keterangan LPDP, dikutip Minggu (22/2/2026).

Untuk itu LPDP akan melakukan pendalaman internal dan memanggil AP untuk meminta klarifikasi. Tak hanya itu, ia juga akan ditindak dan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana beasiswa jika terbukti belum berkontribusi di Indonesia.

Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan soal video penerima beasiswa LPDP yang membuat pernyataan kontroversial. Pernyataan “cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan” yang diucapkan wanita berinisal DS itu menuai kritikan tajam dari publik.

Dalam video itu, DS mengucapkan kalimat tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) sang anak. Ia menyatakan bahwa hanya ia saja yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain dan menunjukkan paspor Inggris milik sang anak.