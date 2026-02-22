Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', LPDP Duga Suami DS Belum Tunaikan Kewajiban

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |12:02 WIB
Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', LPDP Duga Suami DS Belum Tunaikan Kewajiban
Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', LPDP Duga Suami DS Belum Tunaikan Kewajiban. (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  Viral pertanyaan wanita berinisal DS penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) "Cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan" menuai kritikan tajam dari publik. Kini sang suami, AP, menjadi sorotan. 

"Terkait suami Saudari DS, Saudara AP, yang juga menjadi perhatian publik dan merupakan alumnus LPDP, yang bersangkutan diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi," tulis keterangan LPDP, dikutip Minggu (22/2/2026). 

Untuk itu LPDP akan melakukan pendalaman internal dan memanggil AP untuk meminta klarifikasi. Tak hanya itu, ia juga akan ditindak dan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana beasiswa jika terbukti belum berkontribusi di Indonesia.

Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan soal video penerima beasiswa LPDP yang membuat pernyataan kontroversial. Pernyataan “cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan” yang diucapkan wanita berinisal DS itu menuai kritikan tajam dari publik.

Dalam video itu, DS mengucapkan kalimat tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) sang anak. Ia menyatakan bahwa hanya ia saja yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain dan menunjukkan paspor Inggris milik sang anak. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/612/3202997//toga_wisuda-VwzS_large.jpg
Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', Maudy Ayunda hingga Tasya Raih Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/65/3202994//lpdp-Ddwo_large.jpg
LPDP Angkat Bicara Soal Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3202993//viral-DwTo_large.jpg
Viral Alumnus Pamer Anak Jadi WNA, LPDP: Tidak Mencerminkan Nilai Integritas dan Etika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202863//penjara-hB4J_large.jpg
Viral Pencurian Modus Tuduhan Pelecehan Seksual, Pelaku Ditangkap saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202765//tangkap-dwZa_large.jpg
3 Pemuda Ditangkap Warga saat Hendak Ambil Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202781//pramono_anung-g5dE_large.jpg
Viral Pedagang PKL Tuding Satpol PP Pungli, Pramono Ancam Bebastugaskan Jika Terbukti
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement