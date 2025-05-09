Advertisement
HOME EDUKASI

UBSI Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026, Hadirkan Program Studi Unggulan dan Fasilitas Modern

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |21:42 WIB
JAKARTA  - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) untuk tahun akademik 2025/2026. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang dikenal sebagai Kampus Digital Kreatif, UBSI kembali membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK/sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di lingkungan akademik yang modern, relevan, dan terhubung dengan kebutuhan industri saat ini.

UBSI menawarkan lebih dari 30 program studi yang tersebar di berbagai rumpun keilmuan. Mulai dari bidang teknologi, komunikasi, ekonomi, hingga kesehatan. Program studi ini tersedia pada jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D3). 

Program studi unggulan di UBSI adalah Manajemen, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, dan Akuntansi. Di UBSI juga menyediakan jalur profesi seperti profesi NERS. 

Lebih lanjut, mayoritas program studi di UBSI telah meraih akreditasi unggul. Ini tentu menjadi bukti komitmen UBSI terhadap mutu pendidikan. Berikut beberapa fakultas dan program studi yang terdapat di UBSI:

- Teknik dan Informatika
Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan Teknologi Komputer.

- Komunikasi dan Bahasa
Ilmu Komunikasi, Desain Komunikasi Visual (DKV), Sastra Inggris, Hubungan Masyarakat, Penyiaran, Periklanan, dan Bahasa Inggris.

- Ekonomi dan Bisnis
Manajemen, Akuntansi, Pariwisata, Perhotelan, Manajemen Pajak, dan Administrasi Bisnis.

Telusuri berita edukasi lainnya
