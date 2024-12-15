Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Inovatif Dalam Layanan Kampus, BNI Sabet Anugerah Diktisaintek 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |13:42 WIB
Inovatif Dalam Layanan Kampus, BNI Sabet Anugerah Diktisaintek 2024
Inovatif Dalam Layanan Kampus, BNI Sabet Anugerah Diktisaintek 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dinobatkan sebagai Most Innovative Bank for Digital Campus Transformation pada ajang Anugerah Diktisaintek 2024. Apresiasi ini diperoleh BNI selama 4 tahun berturut-turut. 
Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan dari perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Media, serta mitra lainnya  yang berkontribusi terhadap transformasi pendidikan tinggi.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada BNI di Graha Diktisaintek Jakarta.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pencapaian ini merupakan bukti keseriusan BNI sebagai pionir dalam mendukung pendidikan tinggi di Indonesia. 
"Kami akan terus berkontribusi dalam mendukung dunia pendidikan melalui solusi keuangan yang inovatif, terlebih dengan masifnya kemajuan digital perbankan BNI tahun ini," kata Okki dalam siaran pers, Minggu (15/12/2024).
BNI berkomitmen dalam mengembangkan inovasi digital dalam lingkungan pendidikan di seluruh Indonesia. Strategi yang dilakukan diantaranya melalui program BNI Campus Financial Ecosystem serta kemitraan strategis dengan Kemendiktisaintek dan Perguruan Tinggi.

 

