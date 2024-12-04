Riwayat Pendidikan Gus Miftah, Utusan Khusus Presiden yang Hina Pedagang Es Teh

Gus Miftah Jadi Sorotan Usai Diduga Hina Pedagang Es. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Utusan khusus Presiden, Gus Miftah sedang disorot usai diduga mengolok-olok seorang pedagang es dalam acara dakwah. Video tersebut pun beredar di media sosial.

Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sebenarnya Gus Miftah pernah juga kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta namun tidak selesai di tahun akhirnya.

Selain itu, riwayat pendidikan lainnya pernah bersekolah di MTs dan MAN Pondok Pesantren Bustanul I'lum.

Meski dianggap telah melakukan olok-olokan pada seorang pedagangan, sahabat dekat Gus Miftah, Gus Yusuf Chudhory menilai hal tersebut merupakan bagian dari gaya komunikasi Gus Miftah yang santai.

“Itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan jamaahnya. Hanya guyonan biasa,” terang Gus Yusuf.