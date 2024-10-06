Alumni Unpad Rekomendasi Nama-Nama Menteri untuk Pemerintahan Prabowo

Ika Unpad Rekomendasi Sejumlah Nama untuk Menteri Kabinet Prabowo. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Padjajaran merekomendasikan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Rekomendasi ini tersebut karena para nama ini mempunyai kapasitas, kapabilitas dan dedikasi tinggi untuk berkontribusi bagi Tanah Air.

Melalui surat Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD), berikut nama-nama yang direkomendasikan:

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.,

2. Dr. Ferry Joko Yuliantono, S.E.Ak., MSi.

3. Yuliandre Darwis, S. Sos, M. Mass,Comm.,Ph.D. dan

4. Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. Si