AHY Pertahankan Disertai Doktoral tentang Transformasi dan Orkestrasi SDM Nilai A

JAKARTA - Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji pada sidang program doktoralnya di Universitas Airlangga. AHY berhasil mempertahankan disertasi doctoral tentang transformasi dan orkestrasi SDM dengan nilai A.

Ujian tersebut berlangsung selama tiga jam, mulai dari pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB. Adapun disertasi dari Menteri AHY berjudul "Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045". Disertasinya ini kemudian diuji oleh delapan orang Dewan Penguji, dan mendapatkan nilai A.

"Niat dan tujuan penulisan disertasi dan penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 ini memang benar-benar dilatarbelakangi, didorong oleh semangat kita semua yang mungkin representasinya saat ini adalah saya yang menulis, tapi ini adalah semangat seluruh kalangan di Indonesia," ucap AHY, Jumat (13/9/2024).

Menteri AHY berharap, apa yang ia tuangkan dalam disertasinya dapat memberi manfaat baik di bidang akademis maupun kebijakan publik di masa mendatang. Tujuan akhirnya, untuk mencapai cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dewan Penguji. Ini merupakan bagian yang benar-benar saya syukuri dalam perjalanan kehidupan saya," pungkas Menteri AHY.