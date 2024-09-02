LPM Unpam Kembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

JAKARTA – Universitas Pamulang (Unpam) tengah mempersiapkan penilaian sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi. Persiapan akreditasi dilakukan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpam, sebagai upaya Perguruan Tinggi mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Untuk mempersiapkan akreditasi tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM Unpam telah mengembangkan system penjaminan mutu internal dengan menggunakan aplikasi SEMAR (Sistem Audit Mutu Internal).

“Kami berusaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Pamulang, dan pastinya Unpam berupaya memberi kontribusi untuk mencerdaskan generasi penerus,” ungkap Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Unpam Katry Anggraini kepada Okezone, Senin (2/9/2024).

Aplikasi ini memudahkan bagi para Auditor dan Auditee serta semua pemangku kepentingan untuk melakukan audit mutu. Aplikasi SEMAR secara lengkap telah memuat berbagai indikator penilaian mulai dari visi dan misi, bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama institusi, tata kelola, SDM hingga bidang kemahasiswaan dan alumni, yang dibuktikan dengan dokumen pemberkasan yang lengkap.