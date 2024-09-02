Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

LPM Unpam Kembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |21:22 WIB
LPM Unpam Kembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Unpam siapkan penilaian akreditasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Pamulang (Unpam) tengah mempersiapkan penilaian sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi. Persiapan akreditasi dilakukan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpam, sebagai upaya Perguruan Tinggi mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Untuk mempersiapkan akreditasi tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM Unpam telah mengembangkan system penjaminan mutu internal dengan menggunakan aplikasi SEMAR (Sistem Audit Mutu Internal).

“Kami berusaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Pamulang, dan pastinya Unpam berupaya memberi kontribusi untuk mencerdaskan generasi penerus,” ungkap Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Unpam Katry Anggraini kepada Okezone, Senin (2/9/2024).

Aplikasi ini memudahkan bagi para Auditor dan Auditee serta semua pemangku kepentingan untuk melakukan audit mutu. Aplikasi SEMAR secara lengkap telah memuat berbagai indikator penilaian mulai dari visi dan misi, bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama institusi, tata kelola, SDM hingga bidang kemahasiswaan dan alumni, yang dibuktikan dengan dokumen pemberkasan yang lengkap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement