HOME EDUKASI KAMPUS

Si Bungsu Selesai Kuliah, Susi Pudjiastuti: Terus Bekerja Keras dan Buat Ibu Bangga

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:35 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti#mce_temp_url# tengah bahagia. Sebab si bungsunya, Alvy Xavier telah lulus kuliah di Sawyer Business School, Suffolk University, Boston.

"Alhamdulillah si bungsu sudah selesai kuliahnya .. 😍👍🙏🙏🎓🎓🎓," tulis Susi Pudjiastuti, di Instagramnya, Sabtu (25/5/2024).

Mengenakan kacamata hitam dan jaket hitam, Susi tersenyum lebar menyambut kelulusan anaknya tersebut.

Alvy

Alvi sebelumnya lulu dari Cushing Academy, Ashburnham, Massachusetts, Amerika Serikat di 2019.

Susi juga membagikan kabar kelulusan Alvy melalui akun intagramnya. Mengenakan baju berwarna merah muda, Susi memeluk dan mencium sang anak yang baru saja wisuda.

"Selamat @alvy_xavier atas kelulusan sekolah menengah atasnya, aku senang untuk kehidupan dan langkah selanjutnya dalam pendidikan barumu, terus bekerja keras dan buat ibumu bangga! ❤️," tulis Susi dalam akun instagramnya, Selasa (4/6/2019).

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
