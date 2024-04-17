Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jokowi Minta Apple Gandeng Universitas di RI Buat Pusat SDM dan Inovasi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:01 WIB
Jokowi Minta Apple Gandeng Universitas di RI Buat Pusat SDM dan Inovasi
CEO Apple Tim Cook Usai Bertemu Presiden Jokowi (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Apple untuk memperluas pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi bekerja sama dengan universitas ternama di Indonesia.

"Presiden juga sampaikan satu ide agar di luar membentuk Apple Development Academy, juga bikin inovasi centre bekerja sama dengan top university yang ada di Indonesia," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan keterangan pers usai CEO Apple Tim Cook bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Agus menyampaikan bahwa selain pembangunan pabrik, Presiden menginginkan adanya pengembangan kapasitas SDM melalui Apple di Indonesia.

Menurut Agus, Tim Cook pun sangat menginginkan agar perluasan Apple Academy dapat terus dilakukan.

Sejauh ini, Apple telah berinvestasi senilai Rp1,6 triliun untuk pembangunan Apple Development Academy, yakni program pelatihan talenta digital untuk mengembangkan aplikasi Apple. Program tersebut sudah ada di empat lokasi, yakni BSD Tangerang, Surabaya, Batam, serta yang terbaru di Bali.

Agus menjelaskan bahwa fasilitas pengembangan SDM yang dilakukan Apple melalui Apple Academy merupakan hasil dari kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu sebagai bagian dari pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 35 persen untuk perangkat handphone, komputer genggam dan tablet (HKT).

Presiden Jokowi, kata Agus, menilai pengembangan kapasitas SDM melalui Apple merupakan investasi yang tidak kalah pentingnya selain pembangunan pabrik di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan pihak Apple pun sudah sepakat pembangunan manufaktur diperlukan agar Indonesia menjadi pemain dari rantai pasok Apple di dunia.

1 2
