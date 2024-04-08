Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Latar Belakang Pendidikan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini, Menteri yang Dipanggil Jadi Saksi Sidang di MK

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |10:03 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini, Menteri yang Dipanggil Jadi Saksi Sidang di MK
Pendidikan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini, menteri yang dipanggil jadi saksi di sidang MK. Keduanya hadir menjadi saksi sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Apalagi, pemanggilan menteri ini karena MK ingin memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai keputusan-keputusan di dalam kabinet apakah sudah berdasarkan akuntabilitas dan profesional.

Berikut adu latar belakang pendidikan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini, menteri yang dipanggil jadi saksi di sidang MK:

-Pendidikan Sri Mulyani

Mengutip dari laman resmi Kemenkeu RI, Sri Mulyani menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung lalu melanjutkan ke SMA Negeri 3 Semarang.

Lulus dari sana, Sri Mulyani memilih studi S1 ekonomi di Universitas Indonesia (UI) sebagai pendidikan tingginya. Sampai pada 1986, dia mendapatkan gelar sarjananya.

Sri Mulyani melanjutkan pendidikan S2 ke University of Illinois di Urbana Champaign, Amerika Serikat. Dia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990.

Dari universitas yang sama, Sri Mulyani pun berhasil meraih gelar Ph.D. in Economics pada 1992.



