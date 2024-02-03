Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

AICIS 2024: Dibahas Akademisi Dunia, Ini Bocoran 9 Poin Semarang Charter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |09:57 WIB
AICIS 2024: Dibahas Akademisi Dunia, Ini Bocoran 9 Poin Semarang Charter
AICIS 2024 (Foto: Semarang Charter)
JAKARTA - Kisi-kisi 9 poin Semarang Charter (piagam Semarang) yang akan disepakati dalam pertemuan Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS) 2024 ke-23 di UIN Walisongo Semarang.

Pertemuan AICIS 2024 diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan global.

Nantinya, 9 poin Semarang Charter akan dimatangkan dan hasilnya dibacakan secara resmi pada penutupan AICIS ke-23 Tahun 2024 pada Sabtu (3/2/2024).

Semarang Charter direncanakan akan diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk disuarakan secara global di PBB.

Adapun kisi-kisi Semarang Charter itu disampaikan oleh akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Sahiron Syamsuddin saat pertemuan tokoh lintas agama bertajuk Asean Religious Leaders Summit, bagian dari rangkaian AICIS 2024.

