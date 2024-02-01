Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Akademisi hingga Cendikiawan Kumpul di AICIS 2024, Cari Solusi Atasi Masalah Global

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |11:13 WIB
Akademisi hingga Cendikiawan Kumpul di AICIS 2024, Cari Solusi Atasi Masalah Global
AICIS Digelar di UIN Walisongo (Foto: Dokumentasi Humas)
JAKARTA - Perhelatan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23 tahun ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang mulai 1-4 Februari 2024.

Ini merupakan program kegiatan tahunan Kementerian Agama RI yang dilakukan dalam rangka menghadirkan para ilmuan, akademisi, praktisi yang kompeten di bidang keilmuannya masing-masing guna membahas sekaligus menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara baik di tingkat lokal, nasional bahkan global.

Pelaksanaan AICIS tahun ini terlihat berbeda dengan pelaksanaan AICIS di tahun-tahun sebelumnya. Demikian disampaikan Dosen UIN Mataram Masnun Tahir dan Khairul Hamim.

Kali ini, selain menghadirkan para akademisi dari berbagai negara, panitia AICIS juga mengundang para tokoh agama se-Asia Tenggara yang sudah terkonfirmasi bisa hadir di acara tersebut.

Tokoh-tokoh agama yang akan hadir dalam perhelatan ini adalah Yahya Cholil Staquf (Indonesia), Pimpinan PP Muhammadiyah (Indonesia), Philip Kuntjoro Widjaja (Indonesia), Wisnu Bawa Tenaya (Indonesia), Vanh Keobundit (Laos).

