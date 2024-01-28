Advertisement
HOME EDUKASI

Wajib Tahu, Apa itu Grooming dan Perannya Jadi Jembatan untuk Mencapai Kesuksesan

Atik Untari , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:09 WIB
Wajib Tahu, Apa itu <i>Grooming</i> dan Perannya Jadi Jembatan untuk Mencapai Kesuksesan
Pendiri Rumah Perubahan Prof. Rhenald Kasali, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, CEO Guru Grooming Yulie Hartanto dan putrinya, Gaby Hartanto. (Foto: dok Guru Grooming)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu pendapat yang menyatakan tampil lebih profesional dan percaya diri bagi setiap orang akan mendekatkan pada kesuksesan adalah benar adanya.

Hal ini berkaca pada kisah seorang pegawai kapal pesiar yang disuguhkan pendiri sekaligus CEO Guru Grooming Yulie Hartanto dalam acara Peluncuran School of Guru Grooming di Rumah Perubahan, Kota Bekasi pekan ini.

Video tersebut tentang perjalanan hidup seorang pegawai kapal pesiar yang ia temui. Yulie berseloroh, para pegawai kapal pesiar secara logika adalah orang yang berlatar belakang dari sosial ekonomi yang rata-rata.

Namun, saat memberi pelayanan di kapal, mereka sangat cakap, percaya diri dan bisa berkomunikasi hingga berinteraksi dengan baik dan menyenangkan pada setiap pengunjung.

"Kalau bicara soal standar, orang-orang yang kerja di kapal pesiar itu bukan orang orang kaya. Kalau orang punya uang, mereka tidak mau kerja tiga tahun pisah dari keluarga. Nah, di kapal pesiar ini ada ruangan namanya fine dining di mana kita bisa duduk kalau ada tamu. Lalu para keluarga dilayani pelayan dari negara mana Anda berada, termasuk saya yang dilayani dari Jawa, " ucapnya.

Meski bukan dari keluarga yang kaya raya, namun mereka mampu melayani meja para tamu sesuai dengan standar. "Mereka bajunya dan sepatunya rapi bersih, berdirinya gagah bisa ngobrol dengan mertua saya bisa ngobrol dengan suami saya, dan anak saya," katanya.

Bahkan mereka bisa bernyanyi lagu-lagu internasional yang mungkin sulit diakses bagi orang kebanyakan.

"Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum bekerja ada yang namanya pelatihan training, pelatihan untuk menaikkan standar kita. Kita harus men-training melatih diri untuk mencapai standar itu yang diinginkan," katanya.

Dari contoh tersebut, Yulie menyimpulkan para awak kapal tersebut mau berlatih keterampilan, meningkatkan pengetahuan, perawatan tubuh serta meng-upgrade diri dan mental diri menjadi lebih positif. "Itulah yang dinamakan grooming,” ucapnya.

Peluncuran School of Grooming

