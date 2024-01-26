Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Kita Tak Merasakan Bahwa Bumi Itu Berputar? Ternyata Ini Jawabannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kenapa manusia tidak merasakan bahwa bumi itu berputar? Bumi, planet yang menjadi tempat tinggal manusia bergerak memutar dengan kecepatan rotasi 1.675 kilometer/jam. Kecepatan tersebut jelas melebihi kecepatan kendaraan apapun yang pernah manusia buat.

Tapi pernahkah terpikir mengapa Bumi berputar tapi kita tidak bisa merasakan putarannya?

Nah untuk yang penasaran apa jawabannya, berikut penjelasannya, sebagaimana dihimpun dari Science Alert, Jumat (26/1/2024).

Jawabannya terletak pada sifat pergerakan Bumi. Ini sama ketika kita berada di dalam pesawat, di mana pesawat melaju pesat di ketinggian tapi kita tidak bisa merasakan pergerakan pesawat karena semua yang ada di pesawat bergerak secara bersama-sama.

Kita baru bisa melihat pergerakan pesawat ketika melihat awan di luar. Hal yang sama berlaku dengan rotasi Bumi. Untuk diketahui, Bumi menyelesaikan putaran penuh pada porosnya setiap 23 jam 56 menit, berputar tanpa henti dengan kecepatan yang konstan.

Kita baru akan merasakan perputaran Bumi dan ikut bergerak ketika Bumi telah mengubah akselerasinya. Dan jika ini terjadi, tentu tidak akan menyenangkan karena seluruh isi Bumi akan terlempar tak karuan. Ini lah yang disebut sebagai kiamat.

Ketika Bumi berubah akselerasi rasanya akan seperti menginjak rem secara tiba-tiba tapi ini skalanya jauh lebih besar. Belum lagi ditambah pergerakan atmosfer berkecepatan 465 meter per detik yang akan menyapu bersih permukaan Bumi.

