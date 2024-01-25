Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Mataram

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Mataram. Untuk calon mahasiswa baru yang berkeinginan untuk meneruskan pendidikan melalui jalur SNBP 2024 di Universitas Mataram (Unram), perhatikan prediksi rata-rata nilai rapor untuk dapat lolos masuk ke Unram

Sebagaimana diketahui bahwa Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) dalam proses SNPMB 2024.

Universitas Mataram merupakan PTN di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Didirikan pada 1 Oktober 1962, Unram telah melewati banyak proses dalam pendiriannya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Unram kini telah menjadi salah satu PTN yang unggul dengan peningkatan signifikan dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Melansir dari laman resmi Unram, Kamis (25/1/2024), Unram mencatatkan beberapa prestasi yang cukup membanggakan. Unram berhasil menempati ke-31 universitas terbaik di Indonesia menurut Webometrics, dan menempati peringkat ke-127 universitas terbaik di Asia Tenggara menurut QS Asia University Rankings.

Selain itu, Unram juga sudah terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT. Mengacu pada data tersebut, tentu Unram menarik banyak minat dari para calon mahasiswa.

Untuk itu, Okezone telah merangkum prediksi rata-rata nilai rapor untuk dapat lolos jalur SNBP 2024 di Unram.