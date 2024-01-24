Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UIN Malang

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:34 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UIN Malang
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di UIN Malang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di UIN Malang menarik untuk diketahui. Para calon mahasiswa harus mengetahui rata-rata rapor sebelum mendaftar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang) agar bisa lolos dalam pendaftaran SNPMB 2024 melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

UIN Malang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak diminati oleh calon mahasiswa di Indonesia.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu universitas negeri yang terletak di kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004.

Dikutip dari laman dataptn dan akun Instagram @masukkampus, pada Jumat (26/1/2024), UIN Maulana Malik Ibrahim ini telah terakreditasi Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di UIN Malang:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement